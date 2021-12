Performance PME en mode virtuel

Pour sa 4e édition, l’événement Perfor-mance PME change de formule. Pour s’adapter à la situation pandémique, le comité organisateur propose un webinaire qui sera suivi d’un partage d’idées autour de la thématique de l’attraction et de la rétention du personnel.

Le 30 novembre prochain de 11 h 30 à 13 h 30, les entrepreneurs et les spécialistes en ressources humaines pourront participer à cet événement dans le confort de leur bureau ou même à la maison.

Marie-Josée Tessier, qui compte plusieurs années d’expérience en ressources humaines, abordera divers sujets afin de les aider à y voir plus clair, à trouver des solutions novatrices pour attirer de futurs employés et s’assurer de les retenir. La première partie du webinaire portera sur des trucs et astuces permettant aux employeurs de devenir plus attractifs dans le recrutement de la main-d’œuvre et de mettre en place des stratégies pour conserver les nouveaux employés et aussi, ceux déjà en place. Ensuite, une période de partage entre les personnes présentes aura lieu.

Les membres du comité organisateur font partie de la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François. Cette table est composée de différents organismes et partenaires œuvrant au sein de la MRC. Nous y retrouvons des gens de Développement Val-Saint-François, le service de développement économique de la MRC, du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François, du Centre de services scolaire des Sommets, des Carrefour jeunesse emploi de Richmond et du comté de Johnson, d’ADN Emploi, pour ne nommer que ceux-là.

Pour vous inscrire, consultez les pages Facebook de Développement Val-Saint-François et du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François.

Texte de Marie-Andrée Ménard

Conseillère en développement économique, DVSF