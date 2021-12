Le compte de taxes augmente en moyenne de 2,6 % à Windsor

Windsor (GA) - Les gens de Windsor subiront une hausse moyenne de leur compte de taxes de 2,53 %.

C’est ce qui ressort de la séance spéciale de lundi soir durant laquelle les élus ont adopté le budget 2022.

Ainsi, dans l’ensemble, le compte de taxes de 2022 verra une augmentation de 60$ pour une résidence de 200 000 $.

La hausse moyenne se résume à une augmentation de 2,6% de la taxe foncière pour la catégorie d’immeuble résidentiel. Le tarif pour le service d’aqueducs passe à 260 $ par logement. Quant au tarif pour le service de la collecte sélective, il demeure inchangé malgré l’augmentation des coûts. De leur côté, les immeubles munis d’un compteur d’eau verront le tarif au mètre cube passer à 1,5110 $/m³.

Revenus et dépenses

Pour 2022, le budget de fonctionnement prévoit des revenus de 10 688 800 $, une hausse de 2,65%. Celle-ci provient principalement des taxes, de la tarification, des tenants lieu de taxes et des services rendus.

Pour leur part, les dépenses de fonctionnement s’élèveront à 9 380 556 $, une hausse de 4%. Cette augmentation est attribuable notamment à l’indexation des salaires, aux frais de fonctionnement et à l’achat de produits chimiques pour l’usine de filtration ainsi que pour l’entretien et l’amélioration des parcs et de l’aréna.

La Ville entrevoit payer comptant divers investissements effectués sur le réseau routier et dans les parcs à la hauteur de 497 140 $. En 2022, 978 400 $ sera affecté au remboursement de la dette à long terme. Finalement, la ville prévoit utiliser 167 296 $ de ses divers excédents pour assumer certaines dépenses de fonctionnement.

Programme triennal

Le Programme triennal d’immobilisation (PTI) pour les années 2022, 2023 et 2024 démontre la volonté de la Ville de conserver ses acquis et d’offrir plus à ses citoyens. Le PTI prévoit des investissements de l’ordre de 12 547 500 $, dont 2,5 M$ pour la réalisation de la phase 4 du Parc d’affaire de la 55 ainsi que 8 M $ dans différents projets de réhabilitation et de remplacement de conduites du réseau d’aqueduc et d’égouts.

Enfin, pour le réseau routier, la Ville de Windsor prévoit investir 500 000$ pour effectuer certains travaux de pavage.