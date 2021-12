André Bachand annonce une aide de près de 37 538$ au CJE de Richmond

Richmond - Le député de Richmond, André Bachand, a annoncé, au nom du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, une aide financière de 37 538 $ au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du comté de Richmond pour la réalisation d’activités liées à la réussite éducative.

Cette somme a été remise dans grâce au Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi.

Versé dans le cadre du plan d’action local du CJE, ce financement est additionnel aux 297 289$ alloués plus tôt cette année et vise à mettre en place des activités devant s’inscrire en complémentarité avec celles déjà offertes par les organismes du milieu.

« Nous sommes heureux de la reconnaissance et de la confiance que le gouvernement et notre député témoignent au CJE. Chaque année, notre équipe fait une différence dans la vie de plus de 700 jeunes. Propulseur de talents, le Carrefour jeunesse-emploi est la porte d’entrée des chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans, ce qui en fait un partenaire important de développement social et économique », mentionne Rémi-Mario Mayette, président du conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs.

La mission des CJE consiste à accompagner et guider les jeunes âgés de 16 à 35 ans afin qu’ils se développent pleinement dans le but de réaliser leurs objectifs. Que ce soit pour un retour aux études, pour un rétablissement personnel ou pour le démarrage d’une entreprise, les CJE sont l’une des solutions dont disposent les jeunes pour obtenir un soutien personnalisé et adapté à la hauteur de leurs ambitions.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le CJE, mais surtout pour les jeunes de la circonscription de Richmond. Cet appui permettra d’offrir des activités complémentaires et de faciliter les démarches d’intégration personnelle, sociale, citoyenne et économique. Ce sera certainement bénéfique pour la région en contexte de pénurie de main-d’œuvre », souligne André Bachand, député de Richmond.