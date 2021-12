Acheter localement, une responsabilité avantageuse !

MRC des Sources – À l’approche des fêtes, il est primordial de penser local pour offrir des cadeaux responsables. C’est un cadeau à se faire que de contribuer à l’essor économique de la MRC des Sources.

Lorsque l’on intègre des critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus d’achat de biens et de services, on aborde la question d’achat responsable, dans lequel l’achat local est intégré. L’achat local s’inscrit donc dans une démarche plus grande : l’achat responsable.

En effet, la responsabilité de soutenir les commerçants, les fabricants, les artistes, les artisans, les agriculteurs et les producteurs de la région en choisissant les excellents services et produits disponibles localement appartient à chacun de nous. Il est essentiel de contribuer à l’économie locale de la région. Il en va de la survie financière de plusieurs entreprises menées à bout de bras par nos concitoyens, parents et amis.

« Les entreprises mettent beaucoup d’effort pour offrir le meilleur service à tous leurs clients et aussi un service après-vente hors pair. Chaque geste déployé pour aider nos entrepreneurs à demeurer prospères est une action responsable et j’invite la population à être solidaire avec la communauté des commerçants et entrepreneurs. Acheter local, c’est une question de responsabilité ! » nous indique Thomas Deshaies, président de la CCES.

En concertation avec les partenaires locaux, la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources œuvre depuis plusieurs années à créer une identité économique régionale forte et dynamique. Dans le but de favoriser la synergie entre les entreprises de la région et les consommateurs, plusieurs initiatives ont été mises en place. En voici quelques-unes qui pourront vous éclairer quant à vos choix de cadeaux en ce temps des fêtes :

- Groupe Facebook “Achat local MRC des Sources”, crée par le bureau du député de Richmond, M. André Bachand, pour aider les commerçants à faire la promotion de leurs produits et services ;

- Promotions et concours à la radio CJAN FM 99,3 ;

- Présentation des bons coups et d’annonces des entreprises de la région dans le journal Les Actualités - L’Étincelle des Sources ;

- Page Facebook et LinkedIn de la CCES pour présenter les entreprises membres ;

- Répertoire géolocalisé des entreprises membres de la CCES ;

- Achète avec Georgette - Freebees : un programme de fidélisation qui permet à la population d’accumuler des remises en argent pour tous les achats fait dans les commerces participants.

Le contexte de la pandémie a favorisé l’achat local, le consommateur recherchant une dimension humaine et un lien de confiance de la part de son commerce. Ce phénomène représente un atout pour notre milieu des affaires. Mais pour avoir un véritable impact économique durable, l’achat local doit devenir une habitude, un réflexe chez le consommateur. Il doit aussi devenir un automatisme naturel dans les chaines d’approvisionnement de nos entreprises et de nos décideurs politiques et institutionnels.

Rappelons qu’en ce temps des fêtes, plusieurs marchés de Noël vous proposent des productions et des créations uniques, originales et locales. Profitez-en pour faire des heureux qui apprécieront cette délicate attention.