Barners Cafés débute sa production de café

Val-Joli — Barners Cafés a débuté sa production de café. Les deux sœurs offriront à la population de Windsor et des environs un café torréfié localement.

« Quoi de mieux que déguster un excellent café au travail ». Les entreprises intéressées à emboîter le pas local peuvent communiquer avec les entrepreneures. Un distributeur partenaire fournit la machine à café !

C’est en 2018 que Émilie et Marjolaine Bernier se sont lancées dans la production de tisanes dont les ingrédients sont tous cueillis sur la terre familiale. En 2020, la passion pour le café a débuté. À la suite de l’achat d’un torréfacteur et d’une solide formation, c’est le grand départ. « Pour l’instant, il n’y aura pas de brûlerie ouverte au public. Nous souhaitons lancer la production et distribuer, nous verrons par la suite ».

Pourquoi Barners Cafés, parce que c’est une histoire de famille, leur père leur disait qu’ils étaient descendants de Barners… Vrai ou pas, elles perpétuent la rumeur !