Pascal Métal double sa superficie en investissant 1,5 million $

Spécialisée dans la fabrication scieries mobiles, l’entreprise Pascal Métal, située au 2010, route 222, à Saint- Denis-de-Brompton, injectera 1,5 mil- lion $ dans un vaste projet d’agrandis- sement qui permettra de doubler la superficie de l’entreprise.

En conséquence, cet agrandissement devrait se solder par la création d’une douzaine d’emplois. «Nous sommes des spécialistes dans les équipements forestiers récréatifs. Nous développons des scieries mobiles pour faire du bois de construction », précise Pascal Vallée, président fondateur de Pascal Métal.

«Les plans sont faits, ajoute-t-il. Il y aura une très belle façade. Tous les bureaux seront installés à l’étage. Une cafétéria très fonctionnelle sera aussi aménagée. »

La clientèle est composée en grande partie de propriétaires de terres à bois et aussi d’acériculteurs, d’ébénistes ain- si que les agriculteurs. « Nous couvrons toute l’Amérique du Nord. Nous avons des clients en Floride au sud et en Colombie-Britannique à l’ouest. Certains proviennent aussi de l’Alberta et du Manitoba ainsi que des provinces maritimes», précise le fondateur de l’entreprise.

« Tout ça vient du rêve de mon père qui

voulait un moulin à scie mobile. Il a alors conçu un prototype en 1998. À cette époque, il n’y avait rien du genre au Québec. Au départ, c’était pour s’amuser. Puis, en 2008, j’ai décidé de partir une compagnie pour en faire en série et développer plusieurs modè- les », raconte M. Vallée.

Le président peut compter sur une équipe expérimentée pour mener à terme ses différents projets. « J’ai des employés formidables. Certains ont plus de dix ans d’ancienneté. Parce que l’entreprise a pris de l’ampleur au cours des dernières années, nous avons aus- si plusieurs jeunes qui se dévouent pour la compagnie. Nous avons une structure très efficace », souligne le pré- sident de l’entreprise.

Selon lui, en plus d’être écologiques, en évitant le transport de la ressource naturelle au moulin à scie, les scieries mobiles permettent d’accélérer le pro- cessus de transformation et deviennent ainsi plus économiques à long terme.

M. Vallée est également propriétaire de Vallée équipement forestier qui voit à la vente et à la distribution des produits, dont des processeurs à bois de chauf- fage, des fendeuses à bois et des mini- excavatrices. Les deux entrepri- ses regroupent une quarantaine d’employés.