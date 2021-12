Un camping bien adapté aux personnes à capacité physique restreinte

Le camping Melbourne Estrie est maintenant reconnu à travers la province pour ses installations bien adaptée aux personnes à capacité réduite.

Dans ce sens, le camping, situé au 1185, chemin du camping à Melbourne, était finaliste pour les prestigieux Prix excellence tourisme de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans la catégorie tourisme accessible.

Par ailleurs, la direction du camping a mérité le titre de Camping de l’année, un prix remis par L’Association des terrains de camping du Québec. Elle a aussi gagné dans les catégories Innovation et Bâtisseur.

Depuis 2019, les dirigeants du camping ont travaillé de concert avec Kéroul, un organisme à but non lucratif dont les actions visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte.

« C’était tout un projet. Nous nous sommes concentrés sur les personnes à mobilité réduite. L’accueil, le dépanneur, la cantine et la terrasse extérieure ont été réaménagés. Des stalles de stationnement ont été installées. Il y a aussi des sites pour les personnes à mobilité réduite avec entre autres des tables adaptées », énumèrent Marc Pasquiou et Stéphanie Kintzig, propriétaire du Camping Melbourne Estrie, qui ont acheté le camping en 2017.

De plus, la salle communautaire a été rendue accessible. Des salles de bain pour personnes à mobilité réduite ont été installées.

En fait, tout ce projet d’envergure représente des investissements de 100 000 $.

Ainsi, il y a quelques semaines, le camping Melbourne Estrie a été officiellement accrédité par l’organisme Kéroul pour avoir respecté toutes les normes imposées. Les travaux ont été réalisé par l’entreprise S2C, de Melbourne.

« Pour nous, les vacances doivent être accessibles à tout le monde. Et en Europe, tous les campings sont adaptés à la clientèle des personnes à mobilité réduite », insiste M. Pasquiou, qui a déjà possédé deux campings en France.

Autres projets

Par ailleurs, pour la saison prochaine, le camping agrandira son lac tout en aménageant une plage. De plus, la direction prévoit l’ouverture d’une piste de BMX et d’une autre pour voitures téléguidées.

Depuis 2017, les propriétaires ont investi pas moins de 600 000 $ dans le développement du camping Melbourne Estrie qui regroupe 224 sites et une auberge. La prochaine mission sera le virage au vert…