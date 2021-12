La formation et le développement de la main-d’œuvre, des initiatives importantes chez BRP

Valcourt(RL) — L’un des sujets chauds de l’actualité au cours des dernières années, c’est très certainement la pénurie de travailleurs formés, de même que les différents enjeux liés au recrutement de la main-d’œuvre. À l’instar de bon nombre de manufacturiers ne pouvant se soustraire à cette difficile réalité, qui touche pratiquement toutes les sphères de l’industrie au pays, l’entreprise BRP a décidé de prendre action en investissant dans la formation et le développement technique de ses employés. Fondée en 1942 et issue de l’ingéniosité de son créateur Joseph-Armand Bombardier, l’entreprise manufacturière de produits récréatifs située à Valcourt aura eu à faire face à une multitude de défis au cours de son existence.

De ce fait, par l’innovation et l’amélioration constante de ses façons de faire, deux valeurs parmi les plus importantes de l’entreprise, BRP travaille depuis quelques années déjà à parfaire des initiatives de formation au sein de divers secteurs spécialisés. Parmi ceux-ci, nous retrouvons entre autres la soudure, la peinture industrielle, l’usinage, ainsi que le matriçage. Pour y parvenir, des collaborations de premières importances furent mises en place avec les différentes agences de recrutements partenaires, de même qu’avec Service Québec, le comité sectoriel PERFORM et le service aux entreprises SAE de l’Estrie.

Il y a différents centres de services scolaires qui sont aussi impliqués au projet, dont le CSS des Sommets, qui est un acteur d’impact dans la formation au sein de la MRC du Val-Saint-François, de même que les centres de la Région de Sherbrooke, Eastern Township et du Val-des-Cerfs. L’une des particularités fort intéressantes à souligner est que les personnes sélectionnées et participantes à l’une ou l’autre des cohortes d’apprentissages-métiers en mode DUAL ou ATE, bénéficie d’une rémunération de la part de l’employeur durant l’entièreté de la formation, laquelle peut mener à une certification du ministère de l’Éducation du Québec de type AEP ou DEP selon le cas.

« Constatant la croissance de l’entreprise et nos besoins sans cesse grandissants au niveau de la main-d’œuvre spécialisée au fil des années, nous avons mis en place, il y a trois ans, une équipe dédiée spécifiquement à l’aspect formation de nos employés. Nous avons l’opportunité de bénéficier d’un grand bassin de travailleurs avec beaucoup de potentiel et notre groupe œuvre à leur offrir des possibilités d’avancement au sein de l’entreprise, par de l’accompagnement au niveau de leur développement technique. La formation que l’on peut faire aujourd’hui représentera certainement un gage de succès et de pérennité pour demain. », commente M. Daniel Lambert, chef d’usine dans le secteur des opérations. Évidemment, un tel processus se construit en équipe c’est pourquoi toute la logistique de ces initiatives est faite de manière conjointe avec le département des ressources humaines.

« BRP croit sincèrement au développement de ses employés et il est important pour nous d’offrir un milieu de travail sécuritaire, enrichissant et empreint d’une multitude de possibilités de perfectionnement. Pour une carrière où l’on peut retrouver un volet de développement qui est bien implanté, des conditions avantageuses et une ambiance de travail unique, BRP est assurément le chemin à prendre. », mentionne pour sa part M. Jocelyn Morin, chef de service aux ressources humaines. Ce dernier souligna également que l’engouement des consommateurs envers les produits de l’entreprise, augmente favorablement et de manière substantielle les besoins de main-d’œuvre en usine. En tout, ce sont plus d’une centaine de postes qui sont encore à pourvoir, dont plus d’une cinquantaine de métiers spécialisés et tout près de 50 postes de journaliers de production.

En terminant, qu’avec plus d’une cinquantaine de soudeurs diplômés, près de vingt peintres, quatre machinistes et trois matriceurs en moins de cinq ans, force est d’admettre que le plan de fonctionnement démontre clairement son efficacité et que les bénéfices n’en sont que plus remarquables pour BRP, ainsi que ses travailleurs.