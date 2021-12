Les Entreprises Daniel Fontaine connaissent une croissance impressionnante

Au cours des dernières années, les Entreprises Daniel Fontaine, spécialisées dans des services reliés à l’excavation, au terrassement et au transport, ont connu une croissance impressionnante.

Le développement du marché de la grande région de Sherbrooke est en partie responsable de cette heureuse situation vécue par l’entreprise située au 364, rue Alphonse-Bombardier, à Racine.

« Nous avons agrandi le cercle d’activités de l’entreprise. Nous avons donc accueilli de nombreux nouveaux clients. Nous travaillons beaucoup sur le plateau Saint-Joseph », mentionnent Dominic Lacroix et Martin Rousseau, propriétaires des Entreprises Daniel Fontaine depuis 2010.

L’entreprise s’affaire principalement aux travaux d’excavation tant résidentiel que commercial. L’hiver, la compagnie fait du déneigement municipal, dont à Racine, à Sherbrooke et à Saint-Denis-de-Brompton, en plus de certaines routes gérées par le ministère des Transport du Québec.

« Nous pouvons compter sur une équipe très qualifiée. Nous avons des gens qui ont à cœur leur travail. La direction est très bien entourée. L’Équipe est excellente. », insiste M. Lacroix.

La compagnie compte 45 travailleurs, comparativement à six il y a onze ans.

« Nos références sont très bonnes, même à l’extérieur de la grande région de Sherbrooke. La quantité et la qualité de machinerie ainsi que la compétence de nos employés font toute la différen-ce », souligne-t-il.

L’entreprise a vu le jour à Racine en 1972 avec pour tout équipement une pépine (backhoe) et un camion dix roues. À l’époque, l’entreprise offrait principalement le service de transport et d’excavation.

En plus des services d’excavation général, l’entreprise exécute des travaux comme le drainage de fondation et le drainage forestier, la démolition, l’inspection par caméra, l’installation septique, l’aménagement paysager ainsi que la vente et le transport de matériel en vrac.

Les Entreprises Daniel Fontaine desservent principalement les secteurs de l’Estrie et de la Montérégie tant du côté résidentiel, commercial, industriel que municipal.