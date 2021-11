Justin Trudeau doit se préoccuper de l’inflation, estime Alain Rayes

Richmond-Arthabaska – La hausse alarmante des produits de première nécessité, de l’essence et des prix du logement inquiète le député de Richmond-Arthabaska, ministre du cabinet fantôme responsable des Langues officielles et lieutenant politique pour le Québec, Alain Rayes, qui presse Justin Trudeau de s’intéresser davantage à la politique monétaire.

S’il ne le fait pas, il dit aux Québécois et aux Québécoises qu’il ne se soucie pas de la hausse de leurs factures et de leur difficulté à rejoindre les deux bouts.

Effectivement, les médias faisaient récemment état de la plus importante hausse de l’inflation que le Québec a connue depuis 1991. Cela se traduit concrètement par une augmentation de 35 % du coût de l’essence, de 10 % du prix du porc, de 5 % des produits laitiers, de 22 % des huiles comestibles. « Résultat, une famille avec des revenus de 50 000 $ aura 2300 $ de moins dans ses poches à la fin de l’année. C’est très préoccupant », a souligné Alain Rayes.

« Justin Trudeau doit prendre au sérieux la crise du coût de la vie à laquelle les Québécoises et les Québécois sont confrontés. Cela signifie qu’il doit présenter une mise à jour économique à l’automne, ainsi qu’un plan pour assurer une véritable croissance économique et pour protéger notre pouvoir d’achat. Contrairement au gouvernement Trudeau, les conservateurs du Canada sont prêts à se remettre au travail et à relever les défis économiques que rencontrera encore plus sérieusement la population dans la prochaine année », a-t-il conclu.