Domtar reprend ses activités

Windsor - Domtar confirme la reprise complète de ses opérations et de fabrication de pâte à son usine de Windsor après plus d’un mois d’arrêt. Les équipements ont été démarrés en sécurité et en contrôle.

Au cours des dernières semaines, la limitation en pâte a contraint l’entreprise à limiter sa production de papier sur une seule machine. La reprise de la production de pâte permet maintenant d’alimenter les deux machines à papier afin de répondre aux demandes du marché. Le secteur de la finition ajustera sa production selon les besoins des clients.

La transformation de la fibre à la cour à bois sera modulée selon les niveaux d’inventaire. En ce qui a trait aux livraisons de fibres, un plan de livraisons a été établi et sera communiqué à chaque fournisseur de fibres. Bien que l’usine ne puisse pas accepter toutes les livraisons, celles-ci reprendront à compter du 6 décembre à un rythme adapté.

« Après plus d’un mois en arrêt, nous pouvons maintenant reprendre nos opérations à plein régime », mentionne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor. « Domtar tient à souligner le travail colossal réalisé et à remercier tous les intervenants d’urgence impliqués lors de l’événement tragique, nos employés pour leur engagement et leurs efforts, nos entrepreneurs et fournisseurs pour leur compréhension et leur collaboration et la communauté pour leur soutien pendant cette période difficile. »

Domtar continue de collaborer à l’enquête toujours en cours de la CNESST pour connaître la cause de l’accident.