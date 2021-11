Hervé : convertir des fourgons commerciaux en véhicules récréatifs

Val-St-François - L’entreprise de Valcourt, située au 9090, rue de la Montagne,se spécialise dans l’aménagement intérieur de camion Sprinter de Mercedes. La compagnie Hervé convertit des fourgons commerciaux en véhicule de loisirs. Sous peu, Hervé entend agrandir sa gamme de produits.

« Nous nous adressons aux gens qui ont des activités les fins de semaine, comme le vélo ou le wakeboard. Ce sont des activités pour lesquelles les personnes ont besoin de se déplacer et de dormir dans leur véhicule. Nous offrons donc un aménagement intérieur très versatile pour que les gens puissent apporter leurs équipements de sport et pour avoir un endroit pour dormir », soulignent Alexandre Leclerc et Denis Bourassa, propriétaires de l’entreprise Hervé.

La compagnie est incorporée seulement depuis le mois de janvier, mais ses activités ont débuté depuis environ deux ans afin de peaufiner le concept.

« Puis, nous avons considéré que nous étions prêts à nous lancer en affaires. Nous travaillons sur le projet depuis 2019 », soutiennent les propriétaires.

« Nous avons roulé à bord de Westfalia à travers le Canada et les États-Unis. Passionnés de voyage, de plein air et d’aventure, nous avons combiné notre passion avec nos connaissances en ingénierie de produits pour lancer Hervé, une entreprise spécialisée dans l’aménagement de van Sprinter. Vingt ans plus tard, nous avons des familles et le goût de voyager est toujours resté »,mentionnent-ils

« Comme plusieurs, ajoutent-ils, nous avons effectué de longs périples sur la route à bord de véhicules mal adaptés à nos besoins. C’est avec des milliers de kilomètres derrière nous et un bagage d’expérience de terrain en tête que nous avons conçu nos produits. »

Aujourd’hui, les véhicules offerts s’adressent principalement aux couples de baby-boomers. Il n’y avait rien prévu pour quatre personnes. « Il y a un marché pour ça », insistent les propriétaires.

Bientôt, l’entreprise Hervé entend agrandir sa gamme de produits en of-frant des aménagements pour d’autres compagnies, comme Ford.

« Ainsi, nous pourrons atteindre plus de gens. Nous voulons offrir à ces personnes la possibilité d’utiliser leur véhicule la fin de semaine pour des activités plus récréatives que durant la semaine »