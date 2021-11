La Chambre de commerce régionale de Windsor pourrait disparaître

Windsor (GA) —Si les commerçants et les entrepreneurs ne s’engagent pas plus activement, la Chambre de commerce régionale de Windsor pourrait fermer ses livres et cesser ses activités.

Mardi soir, réunis en assemblée générale annuelle, les membres ont décidé de tenir une autre réunion. Cette fois, la rencontre sera déterminante pour l’avenir de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

« Si les gens ne s’engagent pas plus activement, bien des activités bénéfiques aux commerçants et aux professionnels de la région seront compromises », insiste Chantal Darveau, directrice du journal Les Actualités – L’Étincelle.

La Chambre de commerce mène chaque année des activités ayant des retombées économiques importantes, dont la promotion des Fêtes en collaboration avec Actualités – L’Étincelle. L’an dernier, pas moins de 25 000 $ en bons d’achat avaient circulé dans les commerces participants.

« C’est la dernière chance pour les commerçants de se présenter à l’assemblée générale pour pourvoir les huit postes disponibles au conseil d’administration. Sinon, la Chambre de commerce régionale de Windsor sera dissoute », souligne Mme Darveau.

À l’heure actuelle, seuls trois administrateurs tiennent à bout de bras l’organisme. Ce sont des professionnels et non des commerçants qui siègent au sein du conseil d’administration.

Et le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Windsor, Serge Ranger, a remis sa démission dernièrement pour des raisons personnelles et professionnelles.

La Chambre de commerce régionale de Windsor est un regroupement de gens d’affaires des municipalités de Windsor, de Saint-François-Xavier-de Brompton, de Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-Claude, de Stoke et de Val-Joli.

Par ailleurs, la Chambre de commerce régionale de Windsor est en bonne santé financière.

« Financièrement, ce n’est vraiment pas un problème. C’est un beau cadeau à prendre en main par de nouveaux administrateurs. Il faut juste avoir la possibilité d’avoir un conseil d’administration complet », a mentionné Philippe Marin, vice-président à la Chambre de commerce régionale de Windsor.

L’assemblée générale de la Chambre de commerce régionale de Windsor se tiendra le mardi 30 novembre prochain, dès 18 h, à la salle du conseil municipal, 11, rue Saint-Georges, à Windsor.