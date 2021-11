La Mine, un tout nouvel espace de bureau locatif et de coworking à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Réunis en présence de plusieurs dignitaires jeudi soir dernier, messieurs Charles-Antoine Leblanc et Marc Desfossés, deux entrepreneurs bien connus dans la région, procédaient officiellement à l’ouverture, de leur tout nouveau projet de bureaux locatifs et d’espace de travail collaboratif, communément appelé coworking.

« Nous avons été à même de constater une demande croissante pour ce type d’endroit et particulièrement à Val-des-Sources. », de commenter M. Charles-Antoine Leblanc. Ce dernier, également président l’entreprise Virage Multimedia, apporta également des précisions quant au choix du nom de la raison sociale de ce nouveau lieu de travail collaboratif

« À Val-des-Sources, la mine, c’était et c’est encore un sujet qui rassemble les gens d’ici. On bâtit sur cette force collective pour aller encore plus loin et faire que le passé prenne tout son sens. » Copropriétaire dans l’aventure M. Marc Desfossés, il est venu renchérir les propos de son partenaire en soulignant les bienfaits d’un tel endroit professionnel.

« C’est dans cet esprit que La Mine Espace collaboratif, invite les travailleurs autonomes, les télétravailleurs, les étudiants et autres, à venir utiliser nos espaces, pour se rassembler, briser l’isolement, créer des synergies dans ce lieu rassembleur. », a-t-il dit.

Il est vrai que le phénomène du coworking est un mode de travail et de créativité en pleine effervescence. Il est donc notamment possible pour les gens bénéficiant des locaux tels que La Mine, située au 263 de la 1re avenue à Val-des-Sources, pour échanger, partager des façons de faire, se faire des contacts de réseautage, ainsi que de profiter d’un emplacement de travail temporaire au cœur d’un environnement convivial et à faible coût.

Plusieurs partenaires d’affaires se sont greffés au projet des entrepreneurs afin de rendre le tout possible. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la MRC des Sources et son directeur général, M. Frédéric Marcotte, qui souligna

« Cette initiative d’espace de coworking et de location de bureaux comble un besoin que la MRC avait cerné. Il allait de soi de soutenir les jeunes promoteurs, des gars de chez nous, pour mener à ce projet qui fera rayonner davantage le Hub d’innovation des Sources ». Le maire de Val-des-Sources M. Hugues Grimard, soutiens quant à lui « que c’est non seulement un besoin qui était très demandé, mais que c’est un parfait exemple de ce qu’il est possible de faire dans notre centre-ville et qui permet la valorisation et la vitalité de notre ville ».

Prenez note qu’il d’ores et déjà possible de réservez un espace de travail de coworkig en se rendant à l’adresse www.laminecoworking.com. Les heures d’ouverture sont de 8 h à 17 en semaine et les tarifs sont établis à l’heure, à la demi-journée, à la journée ou même de manière mensuelle.

Il est aussi possible de bénéficier de la location de la salle de réunion, qui n’est cependant disponible que le soir et les fins de semaine pour le moment. De plus, trois bureaux locatifs, destinés plus spécifiquement à une clientèle de professionnels souhaitant avoir pignon sur rue sur la 1re avenue, sont actuellement disponibles en location à courts, moyens et longs termes. Ceux-ci sont entièrement meublés et loués en format tout inclus ou presque.

Rappelons que peu importe le statut ou le lieu de résidence des gens, l’endroit est ouvert et accessible à tous.