Le magasin Comeau fête son 50e anniversaire

Richmond (GA) - Un an plus tard que prévu, à cause de la pandémie, le magasin Comeau, une véritable institution à Richmond, souligne son 50e anniversaire.

« Nous avions beaucoup trop de travail pendant la pandémie pour souligner cette occasion. Entre autres, nous avons produit des masques. Et les gens qui ne trouvaient pas ailleurs, me trouvaient. Durant cette période, nous avons vraiment eu un surplus de travail », lance d’entrée de jeu Jeannette Comeau, la propriétaire du commerce, qui se spécialise dans tout ce qui est en lien avec la couture.

« Toutes les sortes de tissus pour toutes les sortes de projets », résume Mme Comeau.

En réalité, la pandémie a permis d’élargir le rayonnement de l’entreprise. Sa clientèle provient d’un peu partout. Il y a entre autres des gens de Drummondville, de Trois-Rivières, de Magog et de Victoriaville qui se rendent au commerce du 396, rue Principale Nord, à Richmond.

Au départ

Le commerce a ouvert ses portes en 1970. « Au départ, c’était vraiment tout petit avec quelques caisses de coupons de tissu », se souvient la propriétaire qui a mis en place le commerce avec sa mère, Liliane Comeau.

Après une inondation, le commerce a déménagé dans un autre local de la rue Principale Nord, l’endroit actuel où se trouve l’entreprise. Après quoi, en 1972, un premier agrandissement du magasin a été réalisé. Puis, en 1979, on procède à une rallonge à l’arrière du bâtiment. « Nous avons alors doublé de surface », précise Mme Comeau.

Dans les années 1990, la propriétaire a remarqué une baisse de la clientèle en lien avec les importations chinoises. « Au cours de cette longue période, les commerces en compétition ont tous fermé leur porte. Et nous avons réussi à passer au travers de cette crise », raconte Mme Comeau.

L’entreprise s’est alors investie plus dans la confection. « Il faut dire que nous étions propriétaires de notre local. C’est un élément important », insiste Mme Comeau.

« Il faut savoir bien acheter, toujours axer sur la qualité. Et c’est une chose très difficile », poursuit-elle.

La qualité du service à l’achat, mais aussi le service-conseil est des éléments essentiels à la longévité des affaires. « Il est très important de bien conseiller notre clientèle », souligne Mme Comeau.

Il y a dix ans, le magasin Comeau s’est tourné vers le Web pour la vente en ligne. « Au départ, ça a commencé tranquillement. Peu à peu, notre site a connu une certaine croissance. Ainsi, nous avons vendu des articles aux Escoumins, à Godbout et à Val-d’Or », mentionne-t-elle.

Dernièrement, le commerce a commencé à vendre des machines à coudre et à les réparer.

« Quand les gens nous découvrent, ils reviennent », termine Mme Comeau.