Achète avec Georgette, une nouvelle initiative d’achat local

Val-des-Sources(RL) — Ayant toujours comme objectif de supporter les entreprises et commerces aux détails de son milieu, la Chambre de Commerce et d’entrepreneuriat des Sources a procédé ce lundi au lancement de son programme de fidélité Achète avec Georgette.

Bénéficiant d’un soutien financier de la SADC des Sources, la CCES a mené des recherches et analyses sur le meilleur moyen d’accompagner les commerçants de la région dans un processus de promotion d’achat local. Débuté quelque peu avant l’apparition de la pandémie de Covid-19, ce projet d’envergure aura vu son importance n’être que confirmée avec les effets de la crise sanitaire.

C’est donc à l’aide de la plateforme web québécoise Freebees, que les consommateurs de la MRC des Sources et d’un peu partout en province, pourront à l’aide d’une carte munie d’un code barre, laquelle s’avère d’ailleurs totalement gratuite, bénéficier d’un retour monétaire sur leurs achats effectués auprès des entreprises participantes.

« Nous avons découvert la technologie que nous offre la plateforme Freebees et nous sommes convaincus que celle-ci saura contribuer de belle façon à la promotion de l’achat chez nous. Si l’on remonte un peu l’histoire de notre région, nous retrouvons au début des années 1800 environ, plusieurs commerces au détail qui s’installent graduellement, que ce soit des fromages dans les fermes, des marchés publics, des dépanneurs et autres. Donc au fil de l’histoire justement ce qui a fait que cela a fonctionné, c’est le fait que l’on encourageait notre voisin, notre beau-frère et les commerces environnants. Ce sont vraiment ces valeurs que nous voulions mettre de l’avant en faisant un clin d’œil au passé, mais avec la technologie du présent et du futur. », de commenter Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice.

Ce programme se veut des plus intéressants de par sa possibilité pour le consommateur d’accumuler des dollars sur son compte au fil des achats effectués chez les commerçants ayant joint l’initiative. Les sommes accumulées seront ensuite échangeables de manière spécifique et bien définie, chez ces mêmes commerçants participants.

De plus, les entreprises intéressées peuvent bénéficier d’un appui de la MRC des Sources, laquelle participera en remboursant à la hauteur de 50 % le prix d’abonnement de la prochaine année aux commerçants en ayant fait la demande. Bien que la plateforme Freebees tend à s’étendre dans une multitude de régions tel que mentionné un peu plus haut, il est important de préciser que chacune des régions, MRC, villes ou territoires qui adhèrent au service, possèdent leur entité marketing bien personnelles.

Dans les Sources, ce sont neuf entreprises qui ont actuellement joint le programme pour le moment. Il s’agit en fait, d’Agri-Service Saint-Laurent, Cocher Capella, Fromages Latino Rumba, l’Essentiel des Travailleurs, Mégaburo, Microbrasserie Moulin 7, Paradis et frères Home Hardware, Quill-O-Rama Asbestos ainsi que Studios No114. Plusieurs autres pourraient venir s’ajouter au cours des prochaines semaines, alors rester à l’affût et repérer si le visage de Georgette apparait chez d’autres commerçants de la région.