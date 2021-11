Les commerçants désertent la Chambre de commerce régionale de Windsor

Windsor (GA) – Les commerçants doivent s’engager plus activement dans la Chambre de commerce régionale de Windsor sinon l’avenir même de l’organisme est compromis.

« Avant la COVID-19, nous avions un beau projet rassembleur. Nous avions travaillé sur un éventuel rapprochement des trois chambres de commerce du Val-Saint-François pour avoir entre autres accès à une permanence. Mais, depuis la pandémie, ce projet a été mis sur la glace », raconte Philippe Marin, vice-président à la Chambre de commerce régionale de Windsor.

À l’heure actuelle, seuls trois administrateurs tiennent à bout de bras l’organisme. Et ce sont des professionnels et non des commerçants qui siègent au sein du conseil d’administration. Et le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Windsor, Serge Ranger, a remis sa démission dernièrement pour des raisons personnelles et professionnelles.

La Chambre de commerce régionale de Windsor est un regroupement de gens d’affaires des municipalités de Windsor, de Saint-François-Xavier-de Brompton, de Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-Claude, de Stoke et de Val-Joli.

« Il ne faut pas se le cacher, à l’heure actuelle, ce sont surtout des gens de Windsor qui tiennent la Chambre de commerce en vie », admet M. Marin.

Selon lui, les grandes entreprises industrielles de la région, comme la Domtar, pourraient aussi s’engager plus activement dans la Chambre de commerce régionale de Windsor.

« Ces gens-là sont présents lorsqu’il s’agit d’une commandite, mais ils sont absents du conseil d’administration », déplore le vice-président, qui se dit prêt à assurer une certaine transition avec les éventuels nouveaux administrateurs.

La Chambre de commerce mène chaque année des activités ayant des retombées économiques importantes, dont la promotion des Fêtes en collaboration avec Actualités – L’Étincelle. L’an dernier, pas moins de 20 000 $ en bons d’achat avaient circulé dans les commerces participants.

Santé financière

Par ailleurs, la Chambre de commerce régionale de Windsor est en bonne santé financière.

« Financièrement, ce n’est vraiment pas un problème. C’est un beau cadeau è prendre en main par de nouveaux administrateurs. Il faut juste avoir la possibilité d’avoir un conseil d’administration complet », insiste M. Marin.

Une assemblée générale annuelle (AGA) devrait se tenir sous peu dans le but de relancer les activités de la Chambre de commerce régionale de Windsor.