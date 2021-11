Démission du président de la Chambre de commerce régionale de Windsor

Windsor (GA) – Le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Windsor, Serge Ranger, a remis sa démission pour des raisons personnelles et professionnelles.

« J’annonce officiellement ma démission de mes fonctions de président et d’administrateur effective aujourd’hui (le 29 octobre). D’un point de vue professionnel, je dois gérer une forte croissance au sein de mon organisation (ADN emploi) et d’un point de vue plus personnel, ma conjointe est aux prises avec des soucis de santé importants. Ces deux situations m’amènent à revoir mes engagements dans la communauté », mentionne M. Ranger, dans sa lettre de démission.

Il mentionne que les huit dernières années à siéger au conseil d’administration, dont 5 à titre de président, lui ont permis de rencontrer des hommes et des femmes de grande valeur.

« Vous côtoyer a grandement contribué à mon développement personnel et professionnel. Je tiens à remercier nos gens d’affaires pour votre dévouement et de croire au développement de notre territoire. Pour les clients qui fréquentent et encouragent nos commerçants, je vous remercie de soutenir l’achat local », souligne-t-il.

La Chambre de commerce régionale de Windsor convoquera sous peu ses membres pour son assemblée générale annuelle.