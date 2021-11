Un important contrat de 3,5 M$ pour Éco-Modulaires des Sources

Val-des-Sources(RL) —La jeune entreprise Éco-Modulaire des Sources, qui a officiellement lancé ses activités de productions au début du mois d’avril dernier, a paraphé mercredi dernier, un important contrat pour la construction de modules habitables.

L’entente d’une valeur de 3,5 M$ prévoit en effet la construction d’une soixantaine d’unités qui seront destinées au projet de rénovation et d’agrandissement de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré de Châteauguay.

« Nous sommes, on ne peut plus fiers de la signature de cette entente, non seulement pour notre entreprise, mais également pour l’ensemble de notre région. Nos équipes de dessinateurs, contrôleurs, assistants de direction et employés d’usine, travaille tous très fort à bâtir des unités durables et de grandes qualités, on peut dire que nous en récoltons maintenant des dividendes. », de commenter en entrevue téléphonique, le président de l’entreprise M. Bruno Grenier.

L’entreprise qui a réalisé quelques autres projets en cours d’année, emploi présentement plus d’une trentaine d’employés sur un quart de travail, à son usine de la rue de l’ardoise à Val-des-Sources, nombre qui devrait se voir bonifier au cours des prochaines semaines.

« L’obtention de ce contrat nous permettra de poursuivre et même d’accélérer notre croissance, alors que nous sommes d’ores et déjà en recrutement pour une dizaine de nouveaux postes au sein de notre organisation.

En plus des emplois de journaliers, nous avons entre autres également des postes de plombiers et d’électriciens à pourvoir. Ayant comme mandat de fournir nos modules pour février, il est clair que nous serons en mesure d’assurer le travail de tous, cet hiver. », souligne M. Harold Lessard, Vice-président aux opérations.

Ce dernier mentionne également que la renommée grandissante de l’entreprise est directement liée à la très grande qualité des produits fabriqués, ainsi que la versatilité que ceux-ci permettent.

En effet, il nous fut possible d’apprendre que les unités commandées à Éco-Modulaire des Sources seront annexées au bâtiment scolaire déjà existant et permettront d’y intégrer notamment de nouvelles salles de classes, des bureaux administratifs ou encore des installations sanitaires.

Aux dimensions d’environ 16 pieds, x 64 pieds, ces modules de bois, montés sur des structures d’aciers, sont empilables et déplaçables dans un style de complexes multilogements, afin de créer ou encore recréer la configuration la mieux adaptée aux besoins des clients.