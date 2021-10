Une aide financière de 20 000 $ à la Maison des familles Famillaction

Val-des-Sources(RL) — Le 20 octobre dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, a annoncé au nom du ministre de la famille de la famille M. Mathieu Lacombe, une aide financière à la Maison des familles Famillaction de Val-des-Sources.

Cette contribution gouvernementale, provenant du Programme de soutien financier à la bonification de l’offre d’activités de halte-garderie communautaire en contexte de la pandémie de la Covid-19, permettra l’embauche d’une ressource supplémentaire, créant ainsi six nouvelles places disponibles à la halte-garderie de l’organisme, à raison de trois par semaine.

Offrant des services allant de la périnatalité à l’intergénérationnel, la Maison des familles Famillaction propose également des services de style prématernelle, ainsi qu’un camp de jour en été « Ces nouvelles places favoriseront la participation des femmes à des mesures soutenant leur intégration en emploi en plus d’offrir du répit aux familles. » Pouvait-on d’ailleurs lire dans la note envoyée aux médias.

La directrice générale de la Maison des Familles, Mme Caroline Payer a accueilli la nouvelle avec satisfaction.

« Notre service de halte-garderie est en constante augmentation. Nous avons bien souvent une liste d’attente. Avec la bonification reçue et l’ajout d’une ressource supplémentaire, nous pouvons répondre à tous les besoins de nos familles en termes de répit, de dépannage et surtout permettre à plusieurs femmes de se remettre en mouvement, soit par la scolarisation ou pour la préparation à l’emploi. C’est vraiment un plus pour les familles de notre MRC. » a-t-elle mentionné.

M. Bachand s’est quant à lui réjoui de pouvoir annoncer cet appui financier d’importance.

« Je suis très heureux de ce soutien qui vient combler un besoin important. En plus de bonifier les activités, d’accueillir de nouveaux enfants, cette aide apporte un répit à des familles ayant un faible réseau et prévient l’épuisement parental. Notre gouvernement est soucieux du bien-être et de l’épanouissement de toutes les familles, particulièrement les plus vulnérables. »