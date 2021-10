Teamco agrandit ses installations

Warwick – Teamco poursuit sa croissance pour répondre à la demande de sa clientèle en effectuant un agrandissement de ses installations. Un investissement réel d’une valeur de plus de 600 000 $. Située dans le parc industriel de Warwick, l’entreprise fondée en 1978 a vu son volume d’affaires croître au fil des dernières années, tant au niveau de son secteur agricole qu’industriel. 2021 est d’ailleurs une année record au niveau des ventes et l’avenir est tout aussi prometteur.

En effet, la construction de l’entrepôt et du magasin d’une superficie de 5300 pi2 a permis de centraliser l’inventaire et d’en faciliter la gestion en plus d’élargir l’espace de production. À cela s’est ajoutée une salle de lavage de 960 pi2 pour compléter le tout. Grâce à cet ajout, l’équipe de Teamco pourra servir un plus grand nombre de clients dans un délai de traitement plus rapide, tout en maintenant un service à la clientèle à la hauteur des attentes.

‘’Cet investissement consolide notre position sur le marché et répond à la demande grandissante de la clientèle qui est à la recherche d’équipements conçus et réalisés au Québec. Nos clients sont heureux de parler directement avec le manufacturier sans intermédiaire, car ils peuvent ainsi faire part de leurs besoins auxquels nous sommes en mesure de répondre grâce à la flexibilité de notre modèle d’affaires qui permet le développement d’équipements sur mesure. ’’ déclare Joël Côté, président de Teamco.

Teamco a compris que pour soutenir la croissance de leur entreprise, ils ont besoin d’une équipe stable, solide et d’expérience. Avec les enjeux de recrutement de la main d’œuvres que tous connaissent, l’entreprise vise sur ses acquis. C’est pour cette raison qu’elle a mis en place un comité d’amélioration continue pour les employés afin d’être en mesure d’offrir des conditions qui répondent à leurs attentes. Grâce à ce comité, plusieurs assouplissements et nouveautés vont voir le jour dont l’horaire de travail de 4 jours sur semaine autant pour les employés administratifs que manufacturiers, la politique salariale des plus compétitives, l’augmentation des semaines de vacances et plusieurs autres transformations au niveau de l’environnement interne.

« Nous avons maintenant plusieurs jeunes au sein de l’équipe de gestion. Ils nous poussent à revoir nos façons de faire et je suis convaincu que ce sera gagnant autant pour les employés que pour l’entreprise. » souligne M. Côté. Teamco débutera une campagne de recrutement dans la région afin de compléter l’équipe déjà en place. Plus d’une dizaine de postes seront à combler dans les semaines à venir.