Un début d’année sur les chapeaux de roues pour la CCES

MRC des Sources 一 Le mois d’octobre pour la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) est le mois d’adhésion et de renouvellement de ses membres. Cette année, leur objectif est d’atteindre 203 membres dans la région des Sources. En plus de ce blitz d’adhésion, la CCES travaille sur plusieurs projets pour cet automne, dont une initiative, pour encourager l’achat local et un rallye automnal.

En juin 2021, un nouveau conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée générale annuelle :

● Thomas Deshaies, président

● Steve Pelletier, vice-président

● Pier-Olivier Gouin, secrétaire

● Yan Saint-Hilaire, trésorier

● Charles-Antoine Leblanc, administrateur élu

● Magalie Dubé, administratrice

● Jessika Gouin, administratrice

● René Lachance, administrateur

● Pascal Lapointe, administrateur

● Stéphane Roy, administrateur

● Émilie Thériault-Gervais, administratrice

Ce nouveau conseil d’administration a mis à jour, lors de leur planification stratégique ayant eu lieu à l’été 2021, la mission de l’OBNL, sa vision et ses valeurs. La mission de la CCES, « favoriser la réussite entrepreneuriale et le dynamisme économique de la région des Sources », a pour objectif de tendre vers la vision : « Une région dynamisée par le savoir-faire de ses leaders et par la synergie de ses différentes organisations. ».

Pour ce faire, la CCES compte miser sur les valeurs d’inclusion, de dynamisme, de rayonnement et d’entraide pour développer son offre de services aux membres.« Grâce au travail effectué cet été par nos administrateurs, les objectifs et les axes de développement. Isabelle Lodge et Rebecca Lemay Dostie, l’équipe permanente, travaillent déjà activement sur plusieurs projets en lien avec ces orientations » , indique Thomas Deshaies, président de la CCES.

Une adhésion gratuite pour 2021-2022 Un partenariat signé avec Caisse Desjardins des Sources permet l’adhésion est gratuite pour les entreprises de la région des Sources n’ayant jamais été membre de la CCES. Les travailleurs autonomes, les gestionnaires et les entrepreneurs peuvent donc, sans engagement de leur part, profiter des services et avantages offerts par la CCES. Une rencontre d’accueil des nouveaux membres est prévue le 9 novembre 2021 afin de leur présenter les divers avantages membres et établir une relation d’entraide.

« La Caisse est fière de s’associer à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources afin d’accompagner les entrepreneurs et les travailleurs autonomes dans leur développement et réseautage d’affaires, ainsi que dans la poursuite de leurs ambitions et de leurs rêves, indique monsieur Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources. Considérant le contexte économique et de l’emploi actuel, nos gens d’affaires ont tout intérêt à profiter de la force du réseau que leur offre leur Chambre de commerce ».

Isabelle Lodge, directrice générale, ajoute : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec la Caisse Desjardins des Sources. Nous invitons les entrepreneurs de tous les domaines à adhérer à la CCES : c’est eux qui mettent la couleur à la CCES, on ne fait que les supporter du mieux qu’on peut. »

Un rallye automnal : une nouvelle activité gratuite

Afin de profiter des couleurs automnales tout en découvrant plusieurs entreprises de la région, la CCES invite la population à participer au Rallye automnal de la CCES, qui se tiendra le samedi 23 octobre 2021. Les participants peuvent inscrire gratuitement leur équipe sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources. Cette première édition, mise en place en collaboration avec Mes achats à quelques pas, aura comme thème l’agrotourisme et aura 1000$ en prix à gagner par les participants. Le début et la fin du parcours seront à la toute nouvelle Place de la Traversée à Val-des-Sources. Les participants devront être prêts à se creuser les méninges : les énigmes permettant de faire le parcours complet feront découvrir les entreprises de la région sous un tout nouvel angle!

Achète avec Georgette : un programme de fidélisation pour encourager l’achat local

Après plusieurs mois de recherches et analyses, la CCES lance le projet “Achète avec Georgette”. Cette initiative permet aux commerçants d’offrir un programme de fidélité à leurs clients. Les consommateurs de la région peuvent profiter de plusieurs remises sur leurs achats effectués chez les commerçants participants. Déjà, les clients de la Microbrasserie Moulin 7, de l’Essentiel des travailleurs et d’Agri-Services Saint-Laurent peuvent demander leur carte sur place. L’inscription des commerçants se fait en continu.

Des événements pour tous les goûts

Déjà plusieurs événements sont organisés pour cet automne : des formations en collaboration avec Détail Formation, des événements de réseautage, des rencontres entre entrepreneurs avec le projet des CHEFS, des rencontres de concertation avec les organisations du territoire, etc. Tous les détails sont disponibles au ccedessources.com .