Un investissement de 100 000 $ pour l’aménagement d’un sentier de marche à St-Georges-de-Windsor

Val-des-Sources - Les citoyens de la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor pourront bientôt bénéficier d’un nouveau sentier de marche. Une aide financière de 100 000 $ est allouée pour l’aménagement de ce projet dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA). André Bachand, député de Richmond en a fait l’annonce au nom d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et de Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés.

Ce montant de 100 000 $ servira à aménager des espaces extérieurs sécuritaires et adaptés pour les personnes aînées et pour la population en général. Ce sentier entièrement asphalté comportera des aires de repos sur lesquelles seront installés des bancs de parc en plus d’être agrémenté d’arbres et arbustes afin de créer un endroit paisible où tous pourront se promener au cœur du village.

« C’est un bel investissement pour la municipalité de Saint-Georges de Windsor. Ce sentier, entièrement asphalté, contribuera à améliorer la qualité de vie des aînés en plus de favoriser le maintien à domicile, au sein de leur communauté. Cette aide financière démontre la volonté de notre gouvernement d’offrir à nos aînés des infrastructures sécuritaire et de qualité. » André Bachand, député de Richmond

« Je suis très heureux de ce cette aide financière qui permettra aux aînés d’adopter de saines habitude de vie, autant physiques que sociales. Le tout nouveau terrain de pétanque qui sera aménagé derrière le presbytère en est un bel exemple. » René Perreault, maire de Saint-Georges-de-Windsor

Le coup d’envoi des travaux a été donné le 20 septembre dernier et ils devraient être terminés vers le 15 octobre.