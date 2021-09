Investissement de 214 000 $ pour 3 projets de sentiers dans la circonscription de Richmond

Val-des-Sources – Pour permettre à la population de la Richmond de profiter en sécurité de la nature, le gouvernement du Québec investit 214 000 $ pour favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d’activités de plein air. Le député de Richmond André Bachand, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Projets et financement accordé

- Mise à niveau du sentier familial de Saint-Camille : 40 000$

- Mise à niveau des sentiers du Moulin à laine d’Ulverton : 97 000$

- Sentier de la Poudrière de Windsor : 77 000$

Rappelons que le PSSPA poursuit plusieurs objectifs, soit :

- Améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air ;

- Améliorer la qualité de l’expérience et accroître l’accessibilité à la pratique d’activités de plein air;

- Accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air;

- Répondre aux besoins des amateurs d’activités de plein air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la population québécoise.

« L’annonce d’aujourd’hui me tient particulièrement à cœur. Grâce à l’investissement de 214 000 $, l’accès aux activités récréatives, physiques et sportives est une fois de plus bonifié pour les citoyens et citoyennes de Windsor, d’Ulverton et de Saint-Camille. Les amateurs de plein air pourront profiter de la nature en toute sécurité tout en explorant, sous un angle nouveau, notre magnifique région. » André Bachand, député de la circonscription de Richmond

« La popularité du PSSPA en témoigne ; la pratique d’une activité de plein air est bien enracinée au Québec. L’annonce d’aujourd’hui me réjouit puisque la majorité des Québécoises et des Québécois verront la réalisation d’un projet dans leur région. Dans la situation actuelle que nous vivons, je suis certaine que cette bouffée d’air frais sera la bienvenue pour plusieurs. Ces projets contribueront non seulement à accroître l’accessibilité des activités récréatives, physiques et sportives, mais également à enrichir l’offre récréotouristique de l’ensemble des régions du Québec. » Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine