Ouverture d’une toute nouvelle offre artisane à Danville

Danville(RL) —Un nouveau commerce vient de voir le jour à Danville, alors que la boutique Le Paradis des artisanes a officiellement ouvert ses portes au grand public dimanche dernier. La population était donc conviée à une courte cérémonie durant laquelle le maire de la municipalité M. Michel Plourde, eut l’honneur d’être invité à procéder à la symbolique coupe du ruban. L’entreprise située au 123 de la rue Daniel-Johnson regroupe plusieurs services en ses murs. On y retrouve notamment la chocolaterie La maison de l’artisane, la boulangerie Artisanat de Lacroix, une petite friperie, ainsi qu’un café céramique. « Il s’agit en fait d’un commerce familial où ma sœur et moi-même avons chacun notre section et notre offre de produits, mais le tout réuni sous un même toit. », expliqua la chocolatière Carmelle Lacroix.

« Nous sommes heureuses de pouvoir offrir à la population une gamme de produits alimentaires artisanale, qui avait malheureusement disparu des points de vente de la municipalité depuis quelque temps déjà. Nous avons également le bonheur de travailler tous ensemble dans un bâtiment familial, qui était jadis propriété de notre grand-père et par la suite de notre oncle, avant que notre père n’en fasse l’acquisition et donne l’opportunité d’y opérer nos commerces. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur l’aide et les conseils de notre mère, notamment en ce qui a trait au volet du café céramique. », ajouta pour sa part sa sœur Mélissa.

C’est donc avec enthousiasme et bonne humeur que les entrepreneures et leur famille ont accueilli la population lors d’une séance de dégustation de leurs produits entièrement fabriqués à la main, lors de la journée d’ouverture. Pour les personnes désireuses de connaître les heures d’ouverture de la boutique, prendre note que Le Paradis des artisanes est ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h.