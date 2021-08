Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 55 Sud

Sherbrooke — Le ministère des Transports informe les usagers qu’il procéde à des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 55 en direction sud à Melbourne, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Windsor à partir depuis le 25 août. Le chantier se déroulera du km 72 au km 84, soit à partir de la route 243, au canton de Melbourne, jusqu’à la route 249, à Windsor. Le chantier est prévu se terminer au cours de l’automne 2021.

Le Ministère procède à ces travaux pour remédier à l’orniérage et à la fissuration de la chaussée sur ce tronçon d’autoroute. L’asphaltage offrira une surface de roulement plus confortable aux usagers, en plus d’augmenter la sécurité routière. Le montant du contrat des travaux est d’environ 5 M$.

Le Ministère veut réduire au maximum l’impact du chantier sur les 14 500 véhicules qui circulent sur ce tronçon en moyenne chaque jour. Ainsi, du 25 au 27 août, la circulation sera maintenue sur l’A-55 en direction sud sur une seule voie. À partir du 30 août, les deux voies de la direction sud étant en chantier, les usagers roulant en direction de Sherbrooke (sud) circuleront à contresens sur l’une des voies de la direction nord.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les entraves détaillées de ce chantier, consultez Québec511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de l’Estrie pour 2021-2023.