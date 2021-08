La ville de Val-des-Sources accentue son offre de développements résidentiels

Val-des-Sources(RL) —Les élus de la municipalité de Val-des-Sources, ont entériné lors de la séance du conseil du lundi 9 août dernier, un emprunt de l’ordre de 480 000 $ pour l’achat d’un terrain en lien avec un important projet domiciliaire d’où lequel il serait réaliste d’y voir incessamment s’ériger plus de 70 résidences de types unifamiliales. L’actuelle portion de terre faisant l’objet de l’achat se situe non loin du cœur de la municipalité et s’étend de la rue Simoneau jusqu’à la rue Bourbeau, tout en rejoignant également les rues Fréchette et Des Cèdres, auxquelles une ou deux autres rues pourraient y être ajoutés.

Il est très important de mentionner qu’il est encore trop tôt pour quiconque voudrait se procurer un terrain, alors que la municipalité travaille actuellement sur le dossier des plans et devis en marge du développement du secteur. En entrevue téléphonique avec l’auteur de ces lignes, le directeur général de Val-des-Sources, M. Georges-André Gagné, nous confiait que l’endroit avait été ciblé depuis un certain temps par les membres de l’administration municipale, afin de pouvoir y établir le projet et ainsi élargir l’offre d’espaces habitables de la ville. De plus, ce dernier nous mentionnait également que le tout cadrait très bien avec l’objectif du conseil d’être en mesure d’accueillir de nouvelles jeunes familles à Val-des-Sources, afin de répondre favorablement à la ferveur communautaire et à l’élan économique bien présent dans la municipalité.

Celle-ci fut notamment rendue possible grâce à une série d’investissements majeurs au niveau des développements industriels et commerciaux. C’est donc dire que la vente des terrains résidentiels rendus accessibles à la construction ne devrait s’amorcer qu’au cours de l’automne prochain. Si les autorités de la ville travaillent présentement à dénicher un promoteur dans le dossier, on nous apprend aussi que d’autres sites et secteurs de Val-des-Sources pourraient peut-être éventuellement aussi finir par retenir l’attention de l’hôtel de ville, afin d’y voir un autre projet du genre s’y concrétiser dans un avenir plus ou moins rapproché.