Réseau cyclable : près de 100 000 $ pour Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du cabinet fantôme du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, annonce un financement de six projets pour le réseau cyclable de la région par l’entremise de Sentier Transcanadien (STC), un organisme fédéral de Parcs Canada.

En tout, c’est un investissement de près de 100 000 $ qui a été octroyé à la circonscription de Richmond-Arthabaska afin d’améliorer ses infrastructures de sentier. La piste cyclable limitrophe au secteur Brompton de la ville de Sherbrooke vers Windsor a obtenu 40 000 $ pour la réalisation d’un important projet totalisant 120 000 $. La MRC du Val-Saint-François a également obtenu 24 500 $ pour améliorer la sécurité de la chaussée sur le Chemin de la rivière, à Windsor, et 4500 $ additionnel pour la réfection du tablier d’un pont. Sentier Transcanadien a alloué 19 010 $ pour la réalisation de l’étude de faisabilité de la première phase d’un nouveau sentier sur le Chemin de la rivière. La corporation du Parc linéaire des Bois-Francs a pour sa part reçu 10 000 $ pour la réalisation de travaux de réparation à Tingwick ainsi que pour l’asphaltage d’une portion de son sentier.

« Je tiens à saluer la MRC du Val-Saint-François et de la corporation du Parc linéaire des Bois-Francs pour leur dynamisme. Ils sont proactifs pour améliorer continuellement notre réseau cyclable, qui est à la fois exceptionnel pour les gens d’ici, mais également un superbe attrait pour les gens de l’extérieur », a souligné M. Rayes.