Un investissement de plus de 4,6 M$ accordé à l’entreprise familiale Herwood

Windsor (SFT) —C’est avec un évident plaisir que Mme Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie, annonce de pair avec le député de Richmond M André Bachand un investissement stratégique de 4 646 950 $ accordé à l’entreprise Herwood, située sur la rue Principale Nord, à Windsor. Cette entreprise, si vous ne la connaissez pas déjà, est actuellement gérée par la troisième génération de la famille Wheeler. Il est encourageant de voir que la quatrième génération n’est pas loin et sera sans doute prête à prendre les rênes de la compagnie lorsqu’il sera le temps de le faire. Les fonds seront majoritairement utilisés afin d’acquérir de nouveaux équipements, optimisant ainsi le rendement de l’usine, ainsi que dans un agrandissement de l’usine. Les retombées pour la région seront significatives, en créant de l’emploi et en faisant valoir le nom de la compagnie dans toute l’Amérique. C’est avec l’émotion dans la voix que l’un des frères Wheeler, Jason, se présente à l’avant afin de remercier les employés fidèles, sans qui rien de cela ne sera possible, sa famille et la communauté soutenant l’entreprise familiale depuis maintenant 1945. Il est évident que cet homme de cœur fera bon usage de cet investissement et cela nous permet de vous montrer un bel exemple de PME dans la région à qui la persévérance aura été payante.

« Les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec doivent toujours continuer d’innover pour tirer leur épingle du jeu. Herwood adhère à cette philosophie, et c’est avec enthousiasme que nous l’appuyons dans la réalisation de cet important projet d’investissement. Il lui permettra d’assurer sa compétitivité au sein de son secteur d’activité. » - Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec

Pour les curieux, la contribution gouvernementale se détaille comme suit : Investissement Québec consent deux prêts, l’un de 3 305 670 $ et l’autre de 670 640 $, à même ses fonds propres ; le ministère de l’Économie et de l’Innovation accorde un prêt de 670 640 $ par l’entremise du programme ESSOR. Le programme ESSOR, dont Investissement Québec est mandataire pour le gouvernement du Québec, vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable, les projets d’investissement réalisés au Québec.