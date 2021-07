Le comté de Richmond reçoit 5,5 M$ en bonification pour ses infrastructures municipales

Val-des-Sources(RL) —Dans le cadre de la bonification du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi que le député de Richmond, M. André Bachand, étaient très fiers d’annoncer par voie de communiqué le 12 juillet dernier, qu’une somme de 5 501 968 $ sera injectée dans la circonscription de Richmond, afin que 21 municipalités sur son territoire puissent bénéficier d’une aide financière pour effectuer des travaux sur leurs différentes infrastructures municipales.

S’inscrivant dans la démarche du gouvernement de stimuler la relance économique dans l’ensemble des régions de la province en soutenant la réalisation de projets répondants aux priorités des municipalités. Ces nouvelles sommes permettront de financer davantage de travaux d’infrastructures municipales, dont notamment, ceux liés à l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la voirie locale.

Rappelons qu’un peu plus tôt en juillet la ministre Laforest avait annoncé, une bonification de la contribution gouvernementale provinciale de l’ordre de 496 M$, soit une contribution équivalente à celle déjà confirmée par le gouvernement du Canada. C’est donc près de 1 G$ de nouvel argent qui ont été ajoutés à l’enveloppe de ce programme, qui est maintenant de plus de 4,4 G$.

« En appuyant financièrement les municipalités dans leurs travaux d’infrastructures, notre gouvernement démontre qu’il est à l’écoute des régions et qu’il a la volonté de s’investir pour maintenir des services de qualité pour les citoyennes et les citoyens. C’est aussi une façon pour nous d’accélérer la relance économique dans chacune de nos belles régions. C’est majeur ! Ce sont près de 500 M$ de plus que nous rendons disponibles pour la réalisation de projets porteurs qui auront des retombées positives, et j’en suis très fière ! » Mentionna Mme Andrée Laforest.

« C’est pour moi une grande fierté d’annoncer aux municipalités de la circonscription de Richmond la part importante qui leur revient dans le cadre du Programme de la TECQ. Notre gouvernement se mobilise et déploie les grands moyens afin que soient mises en place des infrastructures municipales de qualité chez nous et dont la réalisation vient appuyer la vitalité économique notre région. », a pour sa part exprimé le député de Richmond, M. André Bachand.

Parmi les municipalités qui recevront cet appui financier d’importance, mentionnons notamment la ville de Val-des-Sources, elle qui se voit octroyer la somme totale de 765 331 $, la ville de Windsor qui reçoit 452 975 $ de même que la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton qui quant à elle bénéficiera d’une enveloppe bonifiée de 388 594 $. Voici une liste des de l’ensemble des municipalités touchées et des sommes obtenues dans le cadre de cette annonce :

Ham-Sud : 151 971 $, Saint-Adrien : 168 793 $, Wotton : 220 949 $, Saint-Camille : 171 131 $, Saint-Georges-de-Windsor : 195 919 $, Val-des-Sources : 765 331 $, Danville : 360 537 $, Sant-François-Xavier-de-Brompton : 275 142 $, Saint-Denis-de-Brompton : 388 594 $, Racine : 217 923 $, Valcourt : 264 083 $, Valcourt Canton : 198 830 $, Maricourt : 162 506 $, Kingsbury : 146 266 $, Melbourne : 199 877 $, Ulverton : 163 380 $, Windsor : 452 975 $, Val-Joli : 234 279 $, Richmond : 327 881 $, Saint-Claude : 207 328 $ et Cleveland : 229 273 $ pour une total de 5 501 968 $.