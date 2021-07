Près de 2 millions pour soutenir les infrastructures municipales dans la circonscription de Richmond

Val-des-Sources – Dans le cadre du tout nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de la circonscription de Richmond, M. André Bachand, sont fiers d’annoncer qu’une somme de 1 969 492 $ aidera 19 municipalités de la circonscription de Richmond à réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Le PRABAM s’inscrit dans la vision du gouvernement du Québec d’encourager la vitalité économique et sociale dans les régions, notamment dans les plus petites municipalités. Ainsi, l’aide financière allouée aux municipalités leur permettra, sur une période de deux ans, de procéder notamment à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, d’agrandissement ou de construction de leur hôtel de ville, caserne de pompiers, garage et entrepôt municipaux ainsi que de leur centre et salle communautaire.

« Je suis très fière de lancer ce tout nouveau programme, le PRABAM, qui permettra de soutenir la vitalité économique et sociale dans les municipalités de 5000 habitants et moins. Ce sont 90 M$ que nous investissons dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires. Notre gouvernement contribue ainsi directement à l’amélioration de l’état des bâtiments municipaux et des services offerts aux citoyens, tout en donnant un coup d’accélérateur à la relance économique des régions. » Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Ce nouveau programme facilitera la réalisation de projets pour plusieurs bâtiments municipaux du comté de Richmond. Les effets de ces investissements seront non négligeables pour nos milieux et cet appui sera d’autant plus important, car ce sont les citoyennes et les citoyens qui en bénéficieront. Je suis très heureux pour les administrations municipales et surtout pour les gens notre région, qui peuvent compter sur notre gouvernement pour les soutenir dans leurs projets. » André Bachand, député de Richmond