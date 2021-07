La Shop traiteur déménage

Windsor (SFT) — Depuis plus de 3 ans, Claire Moineau et son conjoint Félix Turgeon font de leur travail une affaire de famille. Tout à l’image de celle-ci (avec l’arrivée de leur enfant), ils ont dû devancer leur projet de pâtisserie-boulangerie, agrandissant ainsi l’offre de produits, ne se limitant pas au service traiteur et aux mets congelés. En effet, la pandémie n’a pas fait que des ravages dans notre société, elle a aussi permis à certaines entreprises de se réinventer, de diversifier ou de bonifier leur offre.

La Shop traiteur déménagera donc à l’endroit de l’ancienne rôtisserie à Windsor, au 10 route 249 et sera ouvert du mardi au samedi. Ce local, qui est plus grand, permettra aux propriétaires d’offrir à leur clientèle un point de vente plus aménagé. La boulangerie-pâtisserie fera aussi office de petite épicerie fine où l’on pourra retrouver leurs repas congelés, leurs traditionnelles côtes levées fumées maison, leur décadent saumon fumé, des fromages de la fromagerie du presbytère et une foule de produits locaux attrayants.

Il sera aussi possible de s’asseoir dans une petite salle à manger pour y boire son café, manger une pâtisserie fraîche ou un sandwich. Inutile de vous dire que les petits cafés offrant des produits locaux ont la cote en ce moment ! Allez y faire un tour, pour voir ! L’ouverture aura lieu le 10 juillet prochain. Pour plus d’information, visitez leur site ; http://lashoptraiteur.com/