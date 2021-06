« Ça va bien laver ! »

Val-Des-Sources (MF) - Philippe Gravel, 47 ans, est animé par une soif d’entreprendre sans fin ! Ses idées fusent en permanence et donnent d’heureux résultats. Depuis 2020, il est à la barre de Bacpropre.net. Un service résidentiel et commercial pour le lavage de bacs roulants : compost, recyclage et déchets. Il a également créé Odo Planet, une gamme de produits neutralisants d’odeurs. Entretien…

Fort d’une grande expérience en ventes et développement, cet entrepreneur installé depuis trois ans à Val-Des-Sources est d’ores et déjà à la tête de trois entreprises ! Pour le nettoyage des bacs roulants, d’où vient l’idée? « J’étais conscient du problème des odeurs, explique M. Gravel. J’ai fait des recherches sur ce qui se faisait ailleurs. Puis, j’ai pris le pouls pour évaluer l’intérêt des gens. La réponse a été fort positive ! On a donc construit notre camion avec un système de levée et tout ce qui est requis. On passe après la collecte collective. Et le lavage se fait à partir du camion. Nous utilisons notre propre eau, et quand c’est possible, de l’eau non potable. Ce qui est une bonne chose ! Quand les gens se servent de leur boyau d’arrosage, ils consomment une quantité considérable d’eau. Les tarifs sont à la carte ou en forfait, ces derniers étant plus avantageux. »

La gamme de produits Odo Planet…

Entièrement biodégradables avec des emballages recyclables, les neutralisants d’odeurs diffusent une fragrance agréable. « Nous avons un neutralisant d’odeurs solide et un en vaporisateur, détaille-t-il. On utilise la biotechnologie (micro-organismes) et la puissance des huiles essentielles pour détruire les odeurs à la source. Aucun produit chimique donc ! Leur effet dure quatre mois, ce qui est fort utile entre les lavages ! On les a proposés à des quincailleries et ils sont bien appréciés. Jusqu’à maintenant, nos produits sont disponibles dans 75 points de vente au Québec. Ils sont conçus pour neutraliser les odeurs à la maison et dans les bacs, pour les équipements de sport, les animaux, les voitures, etc. Ici, à Val-Des-Sources, on les retrouve notamment à la Boutique en vrac, au centre sportif CBA, à la Boutique Pattes à Poils, aussi chez Napa pièces d’auto à Danville, etc. On ouvre le marché… » Avec la canicule qui a touché la province depuis plusieurs jours, c’est bon à savoir. Exit les odeurs pestilentielles !

Finalement, l’entrepreneur exploite également un lave-auto à la main rue Vigneux : « J’ai toujours aimé démarrer des projets, constate-t-il. Ma conjointe me seconde pour ce qui est du service à la clientèle. Et les clients sont contents ! Pour le nettoyage et la désinfection des bacs, 98 % de ma clientèle de l’an dernier a renouvelé cette année. »

Philippe Gravel a le vent dans les voiles ! Si vous voulez faire partie de son équipe, contactez-le. Vous voilà maintenant au parfum de cette jeune entreprise qui voit grand…

facebook.com/Bacpropre

bacpropre.net