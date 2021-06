Déménagement du magasin de chaussures Lucien Benoit au centre-ville de Richmond

Richmond (SFT) — C’est dans la municipalité du canton de Melbourne que le magasin de chaussures Lucien Benoit a eu pour la toute première fois pignon sur rue, en 1971. À l’époque, M. et Mme Benoit, travaillant alors pour la compagnie Brown Shoes, ont débuté leur aventure avec une seule paire de bottes de travail vendue. Une seule paire, oui, mais c’était loin d’être la dernière. De fil en aiguille, avec un intérêt flagrant de la part de la communauté les entourant, l’idée d’ouvrir leur propre commerce a germé. Ayant à leur disposition l’espace afin de mettre leur projet à exécution, cela permettait également à Mme Benoit d’être présente pour ses enfants, Elie et Nathalie.

Afin de pallier une demande grandissante, les propriétaires du magasin décidèrent d’offrir une panoplie de produits complémentaires pour les travailleurs. Du vêtement de travail robuste en passant par des habits de neige, des vêtements de moto ainsi que plusieurs autres articles en demande se sont ajoutés par la suite à leur inventaire de plus en plus complet. Un kiosque a d’ailleurs ouvert au marché aux puces de Saint-Hyacinthe, rendant les produits plus accessibles, et ce, à un plus grand nombre de gens.

Nathalie, fidèle au poste depuis 1984 aux côtés de sa mère, a finalement pris la relève du magasin en 2010. Après de nombreuses années de travail acharné, M et Mme Benoit ont vendu leur maison et les bâtiments, en été 2020, pour déménager en résidence à Richmond et ainsi prendre une retraite bien méritée. C’est donc le cœur lourd que nous apprenons que M Benoit ne put en profiter bien longtemps, comme il est décédé subitement le 12 février dernier, à l’âge de 91 ans.

Nathalie, fidèle au poste, encore et toujours, continue de gérer le magasin et l’équipe de travail composé de deux autres employées de longue date, Suzie et Carri-Anne. C’est maintenant à la troisième génération de clients avec qui elles font affaire, et cette histoire à succès n’est pas sur le point de se terminer.

Nous pouvons maintenant vous annoncer l’imminent déménagement de l’entreprise familiale au centre-ville de Richmond, ce qui facilitera l’accessibilité au lieu et qui sait, une recrudescence au niveau des ventes ! Restez à l’affût, la réouverture du nouveau local aura lieu le 2 juillet prochain, au 395 rue principale Nord à Richmond.