MTR Recycle coule ses premiers lingots à Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) — Bien installé dans d’anciens locaux de Mine Jeffrey au 1500 de la rue Frontenac à Val-des-Sources, l’entreprise Magnesium Technologies Recycle inc. (MTR) sont officiellement en marche depuis plus de deux semaines. Détenteur d’une technologie brevetée de fours ultramodernes, MTR est la seule entreprise canadienne à recycler entièrement les pièces et composantes de magnésium issu du marché industriel et commercial. Avec plus de cinq tonnes de magnésium recyclé et coulée en lingots depuis une quinzaine de jours, le Président, M. Patrick Houle et son équipe se disent on ne peut plus fiers de constater toute l’efficacité et le niveau de pureté du magnésium extrait de nouveaux fours de coulée conçus par la compagnie, en plus de le faire de manière verte et écologique.

« Après plusieurs mois à préparer nos installations et fignoler notre procédé, nous sommes heureux d’avoir officiellement amorcé nos activités de manière graduelle et tout aussi positive. Cette façon de faire aura permis non seulement de mettre à l’épreuve notre nouvelle génération de fours de coulée, mais aussi nos installations et notre logistique interne. Si notre production actuelle se destine principalement à l’un de nos clients du milieu de l’automobile, nous sommes maintenant fins prêts à nous lancer dans des quantités de coulées beaucoup plus importantes et agrandir ainsi notre champ de partenariats commerciaux. », confia M. Houle.

Détenteur des droits d’auteurs de la conception, la technologie ainsi que les particularités spécifiques des fours en fonction, M. Houle n’exclut pas de partager sa technologie avec de potentiels acheteurs de lignes de coulée, car même si ce n’est pas l’objectif premier de l’entreprise, cela pourrait possiblement s’avérer une option éventuelle. « Pour le moment on se concentre sur nos opérations courantes et nous analyserons les possibilités dans un cas éventuel, mais une chose est certaine, avec la quantité de tonnes de magnésium à recycler qui ne cesse d’augmenter à travers le monde, il y a suffisamment de place pour d’autres joueurs sur le marché. », a-t-il poursuivi.

Employant actuellement trois travailleurs à son usine, M. Houle confirme que cinq nouveaux postes allant d’un opérateur de fonderie, à la logistique jusqu’à l’emballage, sont actuellement disponibles à l’usine. Les personnes qui seraient intéressées à joindre à l’équipe de Magnesium Technologies Recycles de Val-des-Sources peuvent faire parvenir leur candidature directement à Patric Houle directement par courriel à l’adresse : patrickhoule@mtrmag.com. « Nous opérons présentement sur un horaire de quatre jours par semaine allant de 8 h à 18 h. », conclut celui qui jouit d’une expertise assurée dans le domaine, alors qu’il peaufine notamment diverses versions et technologies de fours depuis 2005.