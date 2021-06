L’entreprise Nature Fibres de Val-des-Sources a le vent dans les voiles

Val-des-Sources(RL) — Fondée en 2018 et mis officiellement en opération au début de l’année suivante, l’entreprise de fabrication de laine de chanvre Nature Fibres de Val-des-Sources, connait actuellement une belle progression au niveau du marché de l’isolation, alors qu’elle prévoit littéralement doubler son chiffre d’affaires au cours des prochains mois. Sachant notamment tirer profit des difficultés d’approvisionnements en laine de roche et de fibre, le manufacturier trouve de plus en plus preneurs de ses produits auprès d’entrepreneurs privés et commerciaux. Cet engouement pour les produits d’isolants à base de fibres végétales naturelles, permet donc à l’entreprise du boulevard industriel, d’accroitre sa production de manière significative, tout exposant à plus grande échelle les vertus de son produit biosourcé.

Selon le directeur général, monsieur Michel Provencher, il s’agit d’une belle opportunité de mieux faire connaitre la matière et de consolider la place du fabricant comme un étant joueur d’importance dans le domaine. Bien que la laine de chanvre se transige plus cher que les isolants, dits conventionnel, soit environ deux fois le prix de la laine de fibres notamment, il faut voir plus loin et la durée d’amortissement que représente l’installation de ce type d’isolant.

« L’une des principales qualités de notre produit est sa capacité de déphasage. En effet, il s’agit d’un produit naturel qui, non seulement épouse bien les joints et formes des structures d’étanchéités, mais sa conception fait qu’il possède une résistance thermique fort intéressante, permettant notamment de garder une fraîcheur en été autant que de retenir la chaleur plus longtemps lors des périodes hivernales. », expliqua M. Provencher. Parmi les autres avantages du chanvre industriel, mentionnons qu’il agit très bien comme isolant acoustique, tout en résistant au feu, à l’humidité. Il comprend également une forte résistance mécanique, sans oublier qu’il représente un répulsif naturel face aux rongeurs et autres nuisibles.

Seul fabricant de panneaux d’isolation flexible et compressible de chanvre en Amérique du Nord, Nature Fibres de Val-des-Sources confectionne actuellement ses produits, destinés aux marchés canadiens et américains, sur un quart de travail. « Présentement nos effectifs, nos fournisseurs de matières premières et notre capacité de production nous permettent de répondre adéquatement à la hausse de la demande. Toutefois, bien que nous prévoyons une stabilité dans le marché vers la fin de l’année en cours ou encore au début de 2022, nous serons tout de même prêts et en mesure de nous ajuster rapidement, si jamais une nouvelle demande à la hausse venait qu’a nous l’exiger. », conclut fièrement, M. Provencher.