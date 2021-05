Acquisition de Technofil par la compagnie Innotex

Richmond (SFT) — Nous avons appris qu’une entreprise de notre région, Innotex, bien établie à Richmond et à Warwick au Québec, vient tout juste d’acquérir Technofil, à Laurierville.

Innotex, chef de file dans le développement et la confection d’équipements de protection pour pompiers et premiers répondants, acquiert Technofil, entreprise manufacturière établie à Laurierville, au Québec. Cette décision permet d’accroître la capacité de production d’Innotex et ainsi de soutenir ses projets d’expansion.

L’expertise de Technofil — spécialisée dans la confection de pantalons d’uniforme — s’ajoute au savoir-faire de la grande équipe d’Innotex, qui compte aujourd’hui 250 employés répartis à travers quatre usines — dont trois au Québec (Richmond, Warwick et Laurierville) et une en Alabama, aux États-Unis.

« Depuis cinq ans, nos ventes connaissent une hausse remarquable de 15 % chaque année. La demande pour nos produits s’est fortement accentuée et continue de croître. Nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre essor en Amérique du Nord. L’acquisition de Technofil s’inscrit à point dans notre plan de croissance, » indique Claude Barbeau, directeur général d’Innotex.

Les vêtements Innotex, conçus principalement pour le marché des équipements de protection individuelle ignifuges, protègent les pompiers et les premiers répondants de centaines de services d’incendie, dont certains des plus importants en Amérique du Nord, ainsi que les équipes de monteurs de ligne d’Hydro-Québec.

« Depuis 2018, nous avons investi plus de 2 millions $ dans la modernisation de nos installations et de nos équipements ainsi que dans nos activités de recherche et développement afin d’offrir à nos clients des produits toujours plus performants et innovateurs. Nous avons mis en place un programme d’amélioration continue selon les principes de fabrication allégée ou à valeur ajoutée (LEAN) dans toutes nos unités de fabrication afin d’accroître notre productivité et notre efficacité, » précise M. Barbeau.