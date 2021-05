ABS Remorques poursuit son développement à Val-des-Sources

Val-des-Sources (SFT) – La Ville de Val-des-Sources se réjouit de voir ABS Remorques poursuivre son développement. Par son projet d’acquisition de bâtiment et d’agrandissement, ce sont 5 millions de dollars qui seront investis sur le territoire, ce qui concorde parfaitement avec l’objectif de diversification économique de la municipalité.

« ABS Remorques est un véritable fleuron pour notre ville, autant au niveau économique que communautaire par ses nombreuses implications. C’est un exemple d’entreprise qui est dotée d’une vision et d’une volonté de développement extraordinaire. Elle permet de faire rayonner Val-des-Sources par ses accomplissements, notamment en s’associant à Manac, leader dans le domaine du transport », souligne le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard.



Cet agrandissement sera le sixième projet que la rue de l’Ardoise accueillera depuis sa création en 2016. Une septième entreprise y aura également pignon sur rue dès cet été, ce qui complètera son développement industriel.

En prenant en compte les projets réalisés et ceux prévus pour 2021, le développement de la rue de l’Ardoise accueillera plus de 110 000 pieds carrés de construction, répartis en 7 entreprises. Cela totalise des investissements de plus de 17 millions de dollars.

C’est notamment grâce au travail de la Corporation de Développement Val-des-Sources que ces nombreux projets voient le jour.

« Nous sommes heureux de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur le territoire de Val-des-Sources. C’est une priorité pour nous de mettre en place toutes les conditions gagnantes afin de concrétiser les projets commerciaux et industriels », indique la présidente de la Corporation de Développement Val-des-Sources, Sylvie Chainé.

« La Ville de Val-des-Sources souhaite être accueillante et attractive pour les entrepreneurs. Le succès des dernières années prouve que nous avons une bonne formule. Nous comptons donc continuer de miser sur notre développement industriel. L’avenir s’annonce prometteur et la municipalité est extrêmement fière des succès de l’entreprise ABS Remorques », ajoute le maire, Hugues Grimard.