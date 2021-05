Moins d’un mois pour joindre le programme Un emploi en sol québécois

MRC des Sources (RL) —La chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources désire rappeler aux différentes entreprises du milieu, qui souhaiteraient s’inscrire au programme Un emploi en sol québécois, que ces derniers doivent le faire avant le 31 mai prochain à l’adresse (http://www.emploisolquebecois.ca/).

Cette initiative mise en place pour les employeurs en région, par la Fédération des chambres de commerce du Québec, permet d’accéder à un nouveau bassin de travailleurs. Comme on le sait, de nos jours le recrutement représente un défi de taille pour plusieurs entreprises, or, ce programme vise à mettre en lumière les valeurs et possibilités de la région à de nouveaux arrivants en recherches d’emplois. Provenant majoritairement de la métropole, les candidats sont préqualifiés par l’équipe du programme pour les besoins précis des employeurs.

« L’utilisation d’une plateforme de maillage propulsée par de l’intelligence artificielle permet de cibler avec précision les candidats dans la base de données du programme possédant les compétences recherchées», peut-on d’ailleurs lire dans le plan de description détaillée de celui-ci, sur la page de la CCES.

Des entrevues virtuelles d’une quinzaine de minutes environ avec les candidats, permettront de déterminer l’intérêt à poursuivre ou non le processus d’embauche. À noter qu’un accompagnement en collaboration avec un organisme spécialisé en intégration des personnes immigrantes est aussi offert par la suite, afin de favoriser l’établissement des nouveaux travailleurs dans la région. Il s’agit donc d’un service qualifié et complet offert par la FCCQ. Pour les employeurs désireux d’en apprendre davantage, des séances d’informations virtuelles gratuites sont offertes, sur inscriptions préalables, tous les jeudis à 11 h, via le lien apposé à cet effet sur la page du programme dans la section projets du site internet de la chambre de commerce locale, soit le www.ccedessources.com.