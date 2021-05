Saint-François-Xavier-de-Brompton: Les deux paliers de gouvernement investissent 825 194$ dans le parc des Pionniers

St-François-Xavier-de-Brompton — Grâce à une aide financière de 825 194 $ du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton réaménagera le parc des Pionniers, un projet totalisant plus de 1,2 M$.

En effet, le gouvernement du Canada investit 412 597,50 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada tandis que le gouvernement du Québec investit 412 597,50 $ grâce à son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Le projet de réaménagement du parc des Pionniers vise à réaménager les installations du parc des Pionniers. L’objectif est de stimuler l’activité physique et un mode de vie actif auprès des gens de tous âges par l’ajout d’une surface multifonctionnelle, des modules de jeux, un gazebo, des sentiers pédestres et cyclables, des espaces de rencontre et de repos. Ce projet vise la participation des citoyens à des activités sportives pour la population de la MRC du Val-Saint-François.

« Je suis très heureux de cet investissement conjoint qui, en plus d’aider et inciter les citoyens à développer de saines habitudes de vie, permettra aux gens de la région de profiter d’infrastructures adéquates et ainsi encourager les activités physiques, culturelles et récréatives, qu’elles soient estivales ou hivernales. » André Bachand, député de Richmond. Ces nouvelles infrastructures permettront à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton de créer un milieux de vie propice à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique partout au Québec.

« Ce projet de moderniser notre parc, nous le travaillons depuis plusieurs années. Cette aide financière nous permet de passer du rêve à la réalité et ce sont tous nos citoyens qui vont en profiter, peu importe leur groupe d’âge. » Gérard Messier, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton

Alors que la pandémie a fait ressortir davantage l’importance d’avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont fiers de soutenir près de 200 projets d’infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d’installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d’activités physiques dans nos communautés.

La ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Catherine McKenna, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, se sont réjouies de l’annonce faite par le député de Richmond, André Bachand, concernant le financement du projet de réaménagement du parc des Pionniers. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.