L’aréna Connie-Dion reçoit plus de 133 000 $ pour la mise à niveau de sa salle mécanique

Val-des-Sources(RL) —Au nom de l’honorable Catherine McKenna, et de la ministre Isabelle Charest, le député de Richmond, André Bachand a annoncé une importe nouvelle régionale le 5 mai dernier. En effet, M Bachand officialisa l’octroi d’une aide financière commune, provenant des gouvernements du Québec et du Canada, pour la réfection et la mise à niveau de la salle mécanique de l’aréna Connie-Dion. C’est donc par l’entremise d’appuis financiers de l’ordre de 66 600 $ chacun que les deux paliers gouvernementaux apportent leur soutien à la santé en assurant des installations modernes et sécuritaires, qui favoriseront sans l’ombre d’un doute, un mode de vie actif, sain et inclusif à la population. On mentionne que la mise à niveau de la salle mécanique de l’aréna comprendra d’importants travaux, tels qu’un agrandissement des lieux, l’installation d’un tout nouveau compresseur, le réaménagement d’équipements, ainsi que la modernisation du système électrique. Ceux-ci étaient rendus nécessaires afin de maintenir le bon fonctionnement du centre récréatif et dont la population de la région puisse jouir d’un espace récréatif et sportif adéquat.

« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et rester en contact avec la collectivité. Le bien-être des Canadiens est un souci de tous les instants pour notre gouvernement. Le gouvernement du Canada investit dans ce projet dans le but d’améliorer les infrastructures sportives et récréatives et de favoriser la création d’emplois au moment où nous en avons le plus besoin. Le Plan d’infrastructure du Canada permet d’investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. » - Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Je suis très heureux de cet investissement conjoint qui, par ses améliorations mécaniques, rend notre centre récréatif plus adapté aux besoins actuels et assurera ainsi la pérennité de nos installations. Les citoyens de la région profiteront d’infrastructures adéquates et continueront à développer de saines habitudes de vie par les activités physiques et récréatives. », mentionna le député de Richmond André Bachand.

« Le Centre Récréatif de Val-des-Sources, Aréna Connie Dion, modernise ses installations à la salle mécanique (réfrigération) et j’en suis très fier. Cette annonce d’aujourd’hui, des gouvernements provincial et fédéral, vient assurer la pérennité de notre Centre sportif pour plusieurs années. Bravo aux gens impliqués dans ce dossier et un merci spécial au conseil d’administration, aux employés et aux bénévoles qui travaillent avec acharnement année après année pour le développement de notre centre sportif. Nous sommes tous impliqués profondément à cette cause. » Souligna quant à lui M Pierre Benoit, président du Centre Récréatif Val-des-Sources.

Le gouvernement du Canada investit dans ce projet par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure investir dans le Canada, alors que Québec contribue pour sa part à la cause par l’entremise de son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.