La Caisse Desjardins des Sources connait une solide performance

Val-des-Sources – Le 6 avril dernier, la Caisse Desjardins des Sources a tenu son assemblée générale annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne et l’élection des administrateurs.

Au terme de son exercice 2020, la Caisse affiche des revenus d’exploitation de 13,07 M$, en hausse de 2,78 % par rapport à 2019. Son volume d’affaires a augmenté de 8,7 %, pour s’établir à 1,09 G$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 8,37 M$, soit une croissance de 37,93 % au cours de la dernière année.

Grâce à sa solide performance, la Caisse a retourné 160 031 M$ à ses membres et à la collectivité, soit 51 246 $ sous forme de commandites et de dons et 108 785 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Du 6 au 10 avril, les membres ont pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration ainsi que sur l’élection des administrateurs.

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 923 114 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité sous forme de ristournes individuelles et collectives. « La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités », mentionne M Marc-André Letendre, président de la Caisse.

Quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et nous avons reçu un nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler. Ont donc été élus par acclamation : Madame Odette Comtois, Madame Marie-Ann Labrecque, Monsieur Marc-André Letendre et Monsieur Zachary Martel.

Faits saillants de l’exercice 2020

Volume d’affaires de 1,09 G$

Revenus d’exploitation de 13,07 M$

Portefeuille de prêts de 411,41 M$

Ristournes aux membres de 804 069 $

Excédents de 8,37 M$