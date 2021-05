Des entreprises locales se démarquent dans le cadre du Défi OSEntreprendre

MRC des Sources (RL) — Pas moins de trois entreprises de la MRC des Sources et une autre du Val-Saint-François, se sont vu être sélectionnés lauréats régionaux de leur catégorie respective, dans le cadre de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Estrie.

Ayant pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre, afin de contribuer à bâtir une province fière, innovante, engagée et prospère, le concours en entrepreneuriat est un mouvement qui fait rayonner les initiatives du milieu. Différents volets se retrouvent donc en compétitions lors des étapes de sélections, telles que le volet Scolaire, Créations d’entreprise, Réussite et Faire affaire ensemble. De ce fait, Le BEAM de Saint-Adrien, la Coopérative Val-Horizon de Richmond, la galerie G de BR inc. à Danville et la Boutique en Vrac de Val-des-Sources se sont tous vu attribuer les honneurs régionaux dans la catégorie création d’entreprise, mais au sein de créneaux différents.

Pour Mlle Audrey Michel, propriétaire de Boutique en Vrac, il s’agit d’une mention vraiment appréciée et qui donne assurément une dose de confiance supplémentaire. « Nous avons ouvert les portes de la boutique il y maintenant un peu plus de six mois et depuis le commerce progresse de belle façon. Nous avons connu un élan un peu plus rapide qu’anticipé au départ, avec des ventes qui dépassaient avantageusement nos prévisions de plusieurs semaines. Bien que les mois d’hiver et la situation pandémique sont venus impacter quelque peu nos activités par la suite, je dois dire qu’une belle courbe de progression s’installe au niveau de l’achalandage et du bilan des ventes à notre commerce de produits d’épiceries sans emballages. », confia la dynamique entrepreneure, qui compte sur une gamme offrant plus de 3000 variétés de produits destinés à l’ensemble de la population.

« Dans ce type de concours, nous présentons l’essence même de notre entreprise, notre plan d’affaires, ainsi que notre profil de gestionnaire et c’est non seulement gratifiant, mais également formateur de passer par un tel processus. C’est vraiment plaisant de constater que d’autres entreprises installées tout près ont également reçu des mentions et je les en félicite. », a-t-elle ajouté en terminant.

À l’instar des autres entreprises lauréates ci-haut mentionnées, la propriétaire du commerce d’aliments en vrac se qualifie maintenant pour les nationaux du Défi OSEntreprendre, qui fera connaître ses vainqueurs au cours du mois de juin prochain.

Le Défi OSEntreprendre est notamment rendu possible grâce à l’engagement du Mouvement Desjardins (partenaire présentateur) le gouvernement du Québec (partenaire en titre) Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du Québec, Polycor, Saputo et Spektrum Media.