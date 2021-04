Plus de 900  000 $ pour la vitalisation dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) Le gouvernement du Québec, a récemment annoncé l’octroi d’une somme de 908 906 $ à la MRC des Sources, dans le cadre des ententes de vitalisation 2021. Cet argent provient de l’enveloppe budgétaire totale de 1 204 849 $ attribuée aux MRC du Haut-Saint-François (295 943 $) et des Sources, par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest. C’est donc en présence du député de Richmond, M. André Bachand, et de son homologue de Mégantic, François Jacques, que la ministre souligna l’importance de soutenir les régions de la province, qui assurent la vitalisation de leur milieu de vie. « Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir les régions du Québec afin qu’elles donnent vie à des initiatives de vitalisation. Les MRC connaissent bien les réalités de leur territoire et c’est pourquoi nous soutenons leurs efforts visant à améliorer leur milieu de vie. Il était primordial pour moi que nous puissions appuyer nos régions, et le Fonds régions et ruralité est un exemple concret des actions que notre gouvernement pose pour y arriver. Ce sont d’ailleurs 25 millions de dollars que nous investissons chaque année dans tout le Québec ! »

Rappelons que ces ententes sont présentes, afin d’encourager la mobilisation des municipalités et des élus à donner un nouvel élan à leur territoire. Les sommes provenant de ces ententes qui s’inscrivent dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR), permettent aussi aux MRC une bonification des services et/ou d’équipements pour la population, là où les défis de vitalisation peuvent être plus grands. Différents projets de développement économique, social, culturel ou touristique correspondant aux priorités déterminées, en seront par ailleurs soutenus.

« Les partenariats qui seront créés favoriseront la collaboration entre le gouvernement et les acteurs municipaux. Ainsi, ensemble, nous pourrons être encore plus cohérents et efficaces afin de rendre nos territoires plus vivants. Je me réjouis, car les sommes octroyées contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de notre région. », mentionna le député de Richmond.

« À l’échelle du Québec, une somme de 25 millions de dollars par année est consacrée aux ententes de vitalisation, et ce, jusqu’en 2024-2025. Les MRC du cinquième quintile (Q5) de l’indice de vitalité économique (IVE) ainsi que les MRC affichant une IVE inférieure à -5 ou comptant au moins trois localités Q5 sont admissibles à une aide. », pouvait-on prendre connaissance dans les informations complémentaires du communiqué officiel annonçant cette importante contribution monétaire aux deux MRC.