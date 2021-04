Programme Nouveaux horizons pour les aînés : un financement record

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et ministre du cabinet fantôme du Patrimoine canadien, des Langues officielles et du Développement économique du Québec, Alain Rayes, confirme que plus d’une vingtaine de projets ont été acceptés en lien avec le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés. Plusieurs organismes de la région se partageront près de 500 000 $ afin de réaliser différents projets visant le bien-être des aînés.

« Il s’agit d’une année record pour notre circonscription. Je tiens à souligner l’excellent travail de tous ceux et celles qui ont déposé un projet. Je suis très heureux de voir que la COVID-19 ne freine pas le dynamisme des organismes de notre région. Les membres de mon équipe et moi sommes très fiers de ce grand succès. Richmond-Arthabaska est sans aucun doute l’une des circonscriptions les plus actives au pays au niveau du programme Nouveaux horizons pour les aînés » a souligné M. Rayes.

Plusieurs municipalités bénéficieront des retombées dans leur milieu, dont Danville, Warwick, Victoriaville, Saint-Samuel, Richmond, Val-des-Sources, Windsor, Kingsey Falls, Sainte-Séraphine, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Valère et Saint-Albert, entre autres.

« Notre circonscription a obtenu plus du double de la moyenne des années antérieures. C’est tout à fait exceptionnel. Que ce soit pour l’achat d’équipement ou pour le réaménagement de locaux, ces projets auront un impact très positif pour nos collectivités » a souligné M. Rayes.

Nouveaux horizons pour les aînés est destiné à des groupes d’aînés voulant influencer positivement la vie communautaire de leur entourage. Pour être admissibles, les organismes doivent proposer des projets pilotés par des aînés qui répondent à certains critères comme promouvoir le bénévolat ou les inciter à participer à la vie de leur collectivité. Chaque projet peut obtenir un financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $.