Tout près de 240 000 $ pour le développement culturel à Saint-Camille

Saint-Camille(RL) —Une importante conférence de presse se tenait du côté de Saint-Camille ce lundi 12 avril, alors que l’on y annonçait une nouvelle entente de développement culturel. Ainsi, la municipalité de concert avec deux de ses principaux partenaires locaux, soit Desjardins et le P’tit Bonheur de Saint-Camille, soulignait en grande pompe le lancement d’une toute nouvelle entente triennale signée avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Dotée d’une enveloppe financière totale de l’ordre de 239 600 $, celle-ci permettra à la municipalité de soutenir des projets créatifs et structurants en cultures lors des trois prochaines années. C’est au nom de la ministre Mme Nathalie Roy, que le député de Richmond, M. André Bachand confirma l’appui du gouvernement par l’entremise d’une somme appariée à celle des intervenants locaux afin de totaliser la somme annoncée. « La contribution de 119 800 $ du gouvernement du Québec à cette entente triennale témoigne de la soif de culture dans notre région. La culture est un facteur essentiel de développement socio-économique et d’épanouissement, qui stimule les sentiments de fierté et d’appartenance à la communauté. » De souligner M. Bachand. L’homme politique a également tenu à souligner la prise en mains des gens du milieu qui aide par leurs efforts à faire rayonner les initiatives culturelles et il s’est dit on ne peut plus fier de voir son gouvernement les épauler en ce sens.

Le maire de la Municipalité du village M. Philippe Pagé souligna quant à lui toute l’importance de cette seconde entente pour le milieu : « La Municipalité a fait de la culture un axe majeur de développement et l’entente de développement culturel nous permet d’offrir un cadre favorable aux initiatives culturelles qui font rayonner notre village, la MRC des Sources et la région. Il s’agit en quelque sorte d’une entente historique pour nous, alors que nous avons pratiquement doublé l’enveloppe précédente signée en 2017. Cela nous permettra de poursuivre nos efforts en vue de s’établir comme étant un chef de file en culture, toujours en s’appuyant sur les objectifs et priorités de la politique culturelle dont la municipalité s’est dotée en 2015. Nous avons bon espoir de non seulement accueillir des gens au village, mais aussi qu’ils s’y établissent et y vivent pleinement, voilà en quelques sortes ce sur quoi repose les plans de la municipalité en agriculture ainsi qu’au niveau culturel. »

« Desjardins est heureux de s’associer à nouveau au projet de développement culturel de la Municipalité de Saint-Camille, qui se démarque par son dynamisme culturel en milieu rural. La culture est un atout important pour une communauté : elle rassemble les gens et abat les différences , mentionna M. Rémi Vachon, président de la Caisse Desjardins du Haut-St-François.

« Signe que l’entente de développement mobilise les acteurs locaux, le centre culturel et communautaire le P’tit Bonheur de Saint-Camille se joint également à la municipalité pour la mise en place de la nouvelle entente de développement culturel. « Depuis plus de 30 ans, le P’tit Bonheur offre des activités de médiation culturelle intergénérationnelle. Aujourd’hui, l’organisme transpose son expertise dans des projets rassembleurs où les arts et la culture peuvent jouer un rôle pour favoriser la santé individuelle et collective, ou une meilleure participation de la population dans leur communauté », soulignait Mme Martine Lanctôt, présidente du P’tit Bonheur de Saint-Camille », pouvait-on d’ailleurs prendre connaissance dans le communiqué officiel.