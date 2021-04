Les lauréats du 23e Défi OSEntreprendre sont maintenant dévoilés

MRC des Sources – Dans le cadre du 23e Défi OSEntreprendre Estrie, qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants du Québec, la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat dévoilait le 30 mars dernier les lauréats à l’échelle locale au volet Création d’entreprise. Pas de doute que la MRC des Sources peut être fière de son esprit d’entreprendre !

La responsabilité locale de ce 23e Défi OSEntreprendre a été partagée entre la MRC des Sources et la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES).

Monsieur Thomas Deshaies, président à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) s’est dit très inspiré par le dynamisme des lauréats qui insufflent le désir d’entreprendre dans la région. « Ces lauréats représentent bien l’esprit entrepreneurial de la région : des projets collaboratifs et axés sur le besoin de la communauté, mais surtout des entrepreneurs créatifs qui s’investissent totalement dans leur projet ».

« Entreprendre est une grande aventure qui demande de l’audace et de l’agilité. Toutefois, l’aspect distinctif qui rassemble les trois lauréats de la 23e édition du Défi est la passion qu’ils témoignent lorsqu’ils parlent de leur projet. La MRC des Sources est très fière de pouvoir souligner tout le travail qu’ils ont réalisé », mentionne Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de Val-des-Sources.

Les lauréats locaux dans le volet Création d’entreprise sont les suivants :

Catégorie Économie sociale : Le Bureau Estrien en Audiovisuel et en Multimédia

Catégorie Services aux individus : Galerie G de BR inc.

Catégorie Commerce : Boutique en Vrac

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. La CCES et la MRC des Sources sont les organisations responsables de la région des Sources pour 2021. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, les entrepreneurs peuvent compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, dont la MRC des Sources, la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources, SADC des Sources, les municipalités et les corporations de développement locales.