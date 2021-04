Excellents résultats et croissance épatante !

Danville - Le couple formé par Magalie Dubé et Pierre-Alain Thériault, jeunes trentenaires, s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur de l’alimentation ! Ils ont créé une marque qui correspond à leurs valeurs et qui met l’accent sur la qualité, le naturel et le développement durable. Et cela a fonctionné plus vite qu’ils ne l’imaginaient ! Récit d’une success story…

Québec a décerné 75 bourses de 25 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans issus de 16 régions. En Estrie, c’est P. A. Le Prêt-à-manger qui a remporté les honneurs. Leur réaction? « Un gros wow ! On est très contents ! se réjouit Magalie. Le processus de sélection était rigoureux. Ce fut beaucoup de travail. C’est valorisant qu’on souligne le potentiel de notre entreprise. »

P. A. Le prêt-à-manger a vu le jour en mars 2018. Passionné de bonne bouffe, Pierre-Alain compte de nombreuses années d’expérience en cuisine. De son côté, Magalie était éducatrice spécialisée. Comment ont-ils effectué le virage? « Pierre-Alain avait fait un retour aux études en électricité. Budget oblige, je suis allée travailler dans mon domaine sur la Côte-Nord. Seule avec mon poupon, poursuit-elle. Pour joindre les deux bouts, Pierre-Alain a commencé à faire des repas à ses camarades de classe. De mon côté, je le soutenais dans l’ombre en créant la page Facebook et en prenant les commandes. Puis ça s’est mis à grossir rapidement ! À mon retour, j’étais en arrêt de travail, car j’étais enceinte de mon deuxième enfant. Et en août 2019, j’ai décidé de m’investir totalement dans l’entreprise. Durant un an, mon amoureux était seul à produire et à livrer dans sa vieille Civic 1990 ! »

Une entreprise qui ne connaît pas la crise

Les entrepreneurs sont animés d’une philosophie de plus en plus ancrée dans l’air du temps en offrant un service au cœur de la vie quotidienne. « On propose un service de préparation et de livraison à domicile de repas sains et nutritifs, précise Magalie. Pour résumer, une alimentation astronomiquement accessible, simple, saine et locale ! Ici, tout est fait maison. Et l’écoresponsabilité rythme nos pratiques. Nous livrons deux jours par semaine à Val-des-Sources et à Danville. Prochainement, nous étendrons notre territoire à Sherbrooke et Windsor. »

Une douzaine d’employés sont à l’œuvre et d’autres postes vont s’afficher. « Depuis le début de la pandémie, la main-d’œuvre est un peu le hic, explique-t-elle. Plusieurs nous ont quittés à cause de la PCU. Et dans le prêt-à-manger, la concurrence est devenue féroce. On doit se démarquer encore plus ! Nous élaborons présentement un menu coup de cœur pour enfants ainsi que des boites-repas thématiques. »

Suivez-les ! Comme ils disent : s’alimenter doit être une partie de plaisir et non un moment redondant.

lepretamanger.ca/a-propos/l-entreprise

facebook.com/PAlepretamanger/