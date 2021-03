KABS de Val-des-Sources reçoit une aide financière de près de 55 M$

Val-des-Sources(RL) —Le gouvernement fédéral a procédé à une annonce importante la semaine dernière en officialisant une aide financière de l’ordre de plus de 54 millions de dollars à l’entreprise pharmaceutique KABS de Val-des-Sources. Cet appui majeur permettra à l’entreprise de poursuivre ses activités et son développement dans le domaine du bioprocédé et de médicaments biologiques, notamment par l’agrandissement de ses installations physiques à Val-des-Sources.

Le maire Hugues Grimard était on ne peut plus fier d’assister à pareille annonce. « C’est une excellente nouvelle. C’est une fierté pour la Ville de Val-des-Sources de compter Laboratoires KABS parmi ses citoyens corporatifs. Il s’agit d’une entreprise pharmaceutique innovante qui évolue dans un créneau essentiel. Cette annonce s’inscrit parfaitement dans notre objectif de diversification économique orientée vers l’innovation et le savoir. »

Première entreprise bénéficiaire du fonds de divertissement économique lors de son implantation sur le territoire de Val-des-Sources en 2014, cette dernière poursuit son développement en tirant assurément aussi avantage de son emplacement civique. En effet, l’entreprise se retrouve très bien positionnée géographiquement afin de recruter de la main-d’œuvre hautement qualifiée pour œuvrer dans le cadre de ses activités de productions spécialisées.

« La Ville de Val-des-Sources, par l’entremise de sa Corporation de développement socioéconomique, appuie l’implantation de l’entreprise pharmaceutique sur le territoire depuis son arrivée et compte poursuivre son soutien auprès de cette dernière pour son développement. », pouvait-on d’ailleurs lire dans le communiqué officiel émis par les autorités municipales de l’endroit.