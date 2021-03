La pandémie a des répercussions marquées auprès des jeunes en recherches d’emplois

Val-des-Sources(RL) —De récentes statistiques publiées cette semaine font état de perturbations importantes occasionnées par la pandémie de covid-19 au niveau de la recherche d’emploi pour les jeunes âgés entre 15 et 35 ans fréquentant les CJE. Les résultats d’un sondage réalisé et rendu public par le réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), démontrent en effet que près de 70 % des jeunes de ce groupe en province ont tenté de se dénicher de travail au cours de la dernière année, mais que 40 % de ceux-ci estiment que la pandémie est venue jouée un rôle négatif dans leurs recherches. « De ce fait, 20 % des jeunes ont trouvé plus difficile la recherche d’un emploi, 12 % ont dû mettre sur pause leur recherche et 7 % ont dû cesser leur démarche pour se concentrer sur leur famille. Le sondage, mené en février 2021 auprès de 635 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, indique que seulement 13 % des répondants estiment qu’il y a eu plus d’opportunités d’emploi en 2020. », mentionnent les données provenant de l’organisme communautaire regroupant 87 centres jeunesse-emploi issus de toutes les régions du Québec.

L’impact de la pandémie chez les jeunes est bien réel alors que près de la moitié (46 %) des répondants ont indiqué avoir dû revoir leur choix de carrière, 38 % se sont tournés vers la reprise de leurs études, alors que 29 % se sont complètement réorientés au niveau de leur carrière ou de leurs programmes d’études.

Parmi les défis identifiés liés à la recherche d’emploi durant la pandémie, 28 % des jeunes mentionnent le peu d’opportunités dans leur domaine, 20 % la préparation de matériel de qualité, comme un CV ou une lettre de présentation et 17 % l’entrevue à distance.

« La contribution des jeunes à la relance économique du Québec est essentielle. Ces résultats renforcent l’importance et la pertinence des carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui jouent un rôle clé pour les guider dans leur parcours de vie, avant de poursuivre. Ce n’est pas étonnant de constater que 49 % des jeunes font, entre autres, appel aux CJE pour les soutenir dans leurs démarches d’orientation et 41 % dans leur cheminement à l’emploi. », commenta par voie de communiqué M. Alexandre Soulières, directeur général du RCJEQ.

La moitié des participants sondés ont identifié l’isolement comme étant le plus grand défi rencontré durant la dernière année de pandémie. D’autres indiquent qu’il s’agit plutôt de retrouver leur motivation, tandis que 29 % mentionnent pour leur part que c’est d’assurer une certaine sécurité financière.

« Ici, dans la région des Sources et du Val-Saint-François, on retrouve des besoins marqués chez les jeunes liés à l’isolement, à l’anxiété et au choix de carrière depuis le début de la pandémie », explique Sylvie Bibeau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs.

Mentionnons en terminant que l’Institut de la statistique du Québec dévoilait récemment que ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui ont figuré parmi les plus touchés l’an dernier, avec une perte globale de 69 000 emplois en province.